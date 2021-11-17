英記者留港簽證被拒 特首以己受制裁不獲美簽證類比惹爭議

香港和六個外國新聞組織各政府請願，要求撤回不續發工作簽證予馬凱的決定 2019年11月

英國《經濟學人》記者黃淑琳申請續秩工作證被拒一事，港府不作評論，中國外交部以簽證屬特區政府事務響應，均沒指出拒絕續簽原因，而特首林鄭月娥被問及時雖沒透露拒簽因由，但卻表示，簽證批核是任何一個政府的自主權，她作為香港特別行政區首長，亦曾被美國拒絕發證，她雖不同意，但這都是美國政府的自主權。有關響應引起不少質疑和批評。

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質疑的聲音包括林鄭月娥是因為美國制裁而當中包括拒發籤證，為何與一名記者的工作簽證等同？若兩者屬同一原因，那是否代表港府正制裁《經濟學人》？若是，制裁期限如何？為何沒有公布？若與制裁無關，林鄭月娥何時申請美國簽證被拒？被拒多少次？後者的立論可從親建制的《星島日報》報道時以《反駁拒外媒簽證 林鄭自爆不獲美簽證》為題，便可見一斑。

特首辦公室其後響應記者查問時，只回復說，特首所指的是，美國單方面對其實施的「不合理制裁」，當中涉及拒發籤證和簽證限制。翻查資料，美國政府去年8月宣布制裁11名中港官員，當中包括林鄭月娥，她當時還曾在臉書發帖，指「本人並不嚮往到這個國家(指美國)，看來也可主動註銷(未到期的簽證)了」。

香港記者協會主席陳朗昇表示，林鄭月娥與《經濟學人》的記者不能一概而論，亦難以理解入境處為何拒簽，他更憂慮記者不能留港工作會影響信息發布，從而貶損香港的國際金融和信息中心的地位。他質疑，北京和香港究竟要如何營造香港這個國際大都會和國際信息中心？「恐怕不是我們一直想象中的樣子，有些記者和人是要離開的。」

《經濟學人》總編輯本月2日公布，指駐港記者黃淑琳的工作簽證不獲入境處延期，但沒解釋原因。記協翌日發表聲明，對事件深感遺憾和婉惜，指港府既然多次表明，新聞自由在港受到保障，理應清楚交代拒續簽證的原因，以免外界再生猜測。

具爭議的答案源於林鄭月娥昨(16日)早出席會議前會見傳媒，被問及近年有數名外國記者申請簽證被拒，特首可否保證外國記者的簽證申請將得到及時而具透明度的處理，以及解釋為何拒絕向黃淑琳發出簽證。

林鄭月娥響應時，雖然重申政府不會評論個別個案，但又說，香港歡迎海外媒體來港工作，只是一切都要按香港的政策行事，特別是現時香港已訂立《港區國安法》，任何政府活動，國安法都是重要考慮。至於黃淑琳的續簽被拒是否與國安法有關？如何相關？林鄭月娥未有進一步闡釋。

港府過去鮮有拒發外國記者簽證，但近年已至少有三宗，包括身兼香港外國記者會副主席的英國《金融時報》編輯馬凱（Victor Mallet）於2018年為該會主持現已解散的香港民族黨召集人陳浩天的演講午餐會後，申請工作簽證續期被拒；及至去年，《Hong Kong Free Press》編輯Aaron Mc Nicholas和《紐約時報》

記者儲百亮（Chris Buckley）的工作簽證亦先後被拒，所有個案，港府均以不評論個別個案為由，拒絕透露拒簽原因。