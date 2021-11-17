香港美商會長早泰娜請辭 事關防疫措施

香港美國商會會長早泰娜(Tara Joseph)決定辭職，原因是無法從美返港時須接受21天隔離的同時，呼籲港府放寬防疫限制。她是港府決定取消包括商界和金融業高層的人士豁免入境隔離安排以爭取與中國通關後，首名公開表示因香港嚴格的防疫措施而辭職的商界代表。

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香港為防疫而實施的檢疫期最長可達21日，一直遊說港府放寬出入境檢疫限制的早泰娜，現時身處美國，若她返港，將面對三星期檢疫，她接受路透社訪問時說，要她一方面遊說特區政府放寬防疫措施，另一方面又像一個醜角（stooge）一樣接受檢疫，並非她的個性。但她會留任半年，待商會物色新會長。

早泰娜又說，香港已迅速進入新階段，應該可以吸引那些不介意這種「新常態」並見到香港機遇的人。她又說，美國公司未來幾年仍須摸索，但香港仍然機遇處處。

香港實施嚴謹的乃疫措施，期望持續達到感染個案「清零」，當中包括兩至三星期的隔離措施，以致不少跨國駐港公司有撤出香港的打算，港府近日更取消大部分豁免入境隔離群組，令情況更緊張。

不過，摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)已於前(15日)天抵港，並獲豁免檢疫，彭博社報道，他會留港32小時。行政長官林鄭月娥昨出席會議前響應有關報道時指，今次個案由相關政策局按法例提出，由政務司長以經濟為由批核其「個人申請」，指相關人士任職的大型銀行在香港有重要業務，而且他來港工作一日多點，行程有限制，風險完全可控。