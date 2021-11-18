不滿防疫措施過嚴 美國聯邦快遞關閉香港機組人員基地

隨着香港進一步收緊外防輸入武漢肺炎疫症措施，要求航空公司收緊機師的防疫安排，美國聯邦快遞FedEx決定關閉香港機組人員基地，遷移職員。作為香港旗艦航空公司的國泰亦表示，正研究安排香港機師在外地執勤後，繼續留在外地工作兩至四個月。有學者分析指，香港航空業連接中國內地與世界，在其他國家實行「與病毒共存」之際，香港與中國同步實行防疫「清零」，實際上是兩難，亦面對航空公司和乘客轉至其他地區的可能。

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美國聯邦快遞FedEx昨(17日)晚公布，因應香港檢疫安排，加上全球商業環境不斷改變，決定關閉香港的機組人員基地，現時正協助遷移有關人員，強調香港業務會如常維持運作。

有業界形容，香港對入境人士的檢疫措施可說是世上最嚴謹，相信遷移基地一是不得已而為之，另亦可減少機師要長時間檢疫引致的成本增加。香港付貨人委員會主席林宣武解釋，若要把機師留在香港21日接受隔離檢疫，機組人員要增加四倍，未必有足夠機師提供；而機師亦不會願意往返香港一次須離家近一個月，而按僱傭合約，航空公司不能迫令機師接受。即使機師隔離可行，但21天的機師薪酬和檢疫酒店所需成本，亦必然大增，相信會比把機組人員基地搬到附近東南亞地區便宜，而運輸費的增加難免會轉嫁到消費者身上。

港府要求航空公司進一步收緊防疫措施，是因為上星期有三名免檢疫的國泰貨機機師感染變種武肺病毒返港，國泰航空公司因此已要求機組人員從外地返港首三天須留在家中，每日最多隻能外出兩小時買食物等，另外亦積極研究「短暫延長執勤模式」，即讓從香港出外執勤的機師，在外地繼續執勤兩至四個月，現正諮詢機師的意願。

中文大學航空政策研究中心副主任袁志樂向《明報》表示，香港作為國際航空樞紐中心，其實有兩個角色，一是連接中國與其他國家，二是連接亞洲城市與國際市場，而香港因為要爭取貿中國通關而實行防疫「零容忍」，有別於其他國家轉向與病毒共存，航空公司和乘客或因此轉到其他地區，影響香港連接世界的網絡；不過，若香港防疫政策與中國不同步，亦難以充當連接中國與國際的角色，故香港正處於兩難局面。

香港物流協會會長袁美儀則在電台節目中表達憂慮，「走了生意就難以回頭」，而要機組人員入境後隔離兩、三星期，可動用員工更少，物流成本會大增，機師亦未必願意飛來香港。

她亦質疑國泰質極研究的新方法不人道，因為迢等於要求機組人員長期離家。她反而建議加強機師在家檢疫的監測措施，例如增設健康碼追蹤、設手帶防止有關人士離開檢疫範圍等。