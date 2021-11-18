加拿大扣押首批「強迫勞動」中國服裝 議員籲采更強硬措施杜絕

加拿大邊境服務局日前以「強迫勞動」為由，扣押一批由中國進口的服裝，是自該國去年初實施禁止進口「強迫勞動」商品以來第一批以此床由扣押的中國貨物。加國傳媒報道，執政自由黨和反對黨的國會議員均促請杜魯多政府做更多工作來應對中國鎮壓維吾爾等弱勢社群的問題。

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加拿大邊境服務局本月12日回復當地《環球郵報》查詢時確認，截至本月3日，海關人員扣押了一批從中國以船運送抵魁北克的女性和兒童服裝，相信這些服裝「部分或全部藉強迫勞動製造或生產」。但邊境局拒絕透露截獲日期，而基於保密原則，該局亦不能提供進口商的數據。

維護人權團體一直指，北京政府在新疆進行強迫勞動，以製造棉花及棉製品，加拿大去年通過法例訂明，禁止進口以脅迫方式製造的物品；到了本年初，更是明令打擊中國「強迫勞動」商品的進口，而國會下議院更通過議案，指中國政府對維吾爾族和其他突厥少數民族人士進行種族滅絕。傳媒3月查詢時，加拿大邊境服務局曾表示，未有以「強迫勞動」罪名為由扣押中國進口商品。

《環球郵報》報道，執政的自由黨和反對黨國會議員均表示，加拿大必須做更多工作來應對中國鎮壓弱勢社群的問題。例如自由黨的朱貝理（Sameer Zuberi）和麥凱（John McKay）均認為，政府應採取更強硬的措施以杜絕奴工產品進入加拿大，包括斬斷供應煉；保守黨外交事務評論議員莊文浩（Michael Chong）則建議加國仿效美國，即除非進口商能證明其商品不涉強迫勞動，否則一律不準進口來自新疆的某類商品。

另外，有些議員則建議，加拿大應為在當地尋求庇護的維吾爾人建立專門的難民計畫，以便身處第三國、有遣返新疆共關在禁閉營風險的維族人士前來加拿大安家。

人權組織曾指出，除了強迫勞動，中共更對維吾爾人實施大規模監禁和酷刑，並破壞他們的宗教場所；越來越多證據顯示，中共當局強迫數以十萬計新疆人節育、絕育甚至墮胎，有種族滅絕之嫌。而美聯社曾報道，2015年至2018年間，以新疆維吾爾族人口為主的和田及喀什地區，其出生率下降了60%以上。