網球明星小威廉姆斯稱對彭帥處境感到“震驚和絕望”呼籲展開調查

美國網球明星小威廉姆斯周四表示，她對中國網球女將彭帥的處境感到“震驚和絕望”。彭帥在爆出中國前副總理張高麗"性侵"後，疑似"被消失"。中國外交部發言人周四在被問及此事時以"不屬於外交事務"避答。事後，中國外交部發布的問答紀錄中也將這段對答刪除。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，美國世界網球明星小威廉姆斯周四在社交網絡平台上發文稱，(對彭帥的處境）"我感到震驚和絕望"。小威廉姆斯說："我希望彭帥平安，也希望能儘快找到她"。這位曾排名世界第一的網球明星還表示：我們不能坐視沉默，必須展開調查"。

另外，彭帥爆出中國前副總理張高麗"性侵"後，疑似"被消失"，中國環球電視網（CGTN）周三發出一封彭帥寫給WTA的"報平安"信，她不僅推翻被性侵的指控，並稱自己一切安好，在家休息，引發外界懷疑。周四有外媒記者在中國外交部例行記者會中提出質疑，中國外交部發言人趙立堅僅表示，此事不屬於外交事務避答。事後，中國外交部發布的問答紀錄中也將這段對答刪除。

趙立堅周四在例行記者會中，被外媒記者問到彭帥目前身在何處？是否是自由的？又被問，在中國將舉辦冬奧之際，會不會擔心此事影響到中國形象？趙僅表示，這不是外交問題，他也沒掌握相關情形，稍晚中國外交部發布的問答紀錄也將這段對答刪除。

本月2日深夜，彭帥突然在微博發文，自曝曾與相差40歲的中國前副總理張高麗發生性關係、不倫戀，彭帥微博與各社群媒體帳號隨後遭到關閉，外媒隔日立刻在中國外交部記者會中提問，但當時中國外交部發言人汪文斌表示"沒有聽說"，當天中國外交部網站發布的問答紀錄，也將這段刪除。