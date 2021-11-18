美國報告：國安法顛覆香港 日益大陸化 籲檢討單獨稅區地位 港府：強烈譴責

美國國會的美中經濟與安全審議委員會發表最新年報，批評中共透過實施《港區國安法》顛覆香港社會和政治環境：港府視和平政治參與為顛覆、以指定法官審理國安法案件剝奪司法獨立；另又改變選舉制度令立法會成為橡皮圖章，營商環境日益「大陸化」以致損害香港的金融中心優勢等，委員會為此建議國會檢討香港作為單獨關稅區的地位。港府發聲明反對委員會建議，又強烈譴責報告，指報告的多項指控不實，重申國安法令香港「由亂轉治」。

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美中經濟與安全審議委員會昨(17日)向國會提交最新的年度報告，在關於香港的章節中，詳細列出中共如何藉國安法顛覆香港，包括由一份經監督編製的「指定名單」中挑選法官去審理國安法案件，實質剝奪了司法機構的獨立性；另外，《蘋果日報》被當局以國安法凍結資產後停刊，而中國大陸投資者則收購香港出版社的控制權，並令香港能隨時審查互聯網，功能一如大陸的防火牆。報告認為，香港營商環境越來越「大陸化」，隨着進一步融入大灣區，有關情況可能加劇。

報告又指，中國改變香港的選舉制度和立法會組成，以確保親北京議員成為議會的大多數，令立法會變成橡皮圖章。另外，教育局又把通識科改為「公民與社會發展科」，要求教師宣傳中共歷史，並以國安法為名，賦予權力讓當局解僱發表未經批准言論的教師，令教育工作者被迫歪曲現實及歷史，對中共歌功頌德。

委員會建議，考慮到香港民主人士的困境，國會應鼓勵國土安全部部長在「緊急情況」和「緊急人道原因」基礎上，根據《移民和國籍法》行使權力，有條件釋放正申請進入美國的香港居民。

另外，委員會又建議國會修訂《香港自治法》，在檢討香港的年度報告中增加內容，確定港府有否侵犯港人的移民自由；另又建議國會修訂《美中關係法》，要求美國貿易代表署在撰寫年度報告時，評估香港作為單獨關稅區的待遇，包括美國應否對香港徵收關稅及等同中國內地的貿易待遇等。

中國：美方大放厥詞

港府今晨發表聲明，強烈反對委員會建議就香港遵守世貿組織規則的情況作出報告，發言人強調，香港作為單獨關稅區，以「中國香港」的名義作為世貿組織成員的權利，不由任何國家單方面決定。港府強調，國安法鞏固了香港作為國際金融中心的地位，有利吸引投資者，聯合國貿易和發展會議發表的最新報告把香港列為全球第三大外來直接投資目的地而香港美國商會亦表明不會建議企業撤出香港，足證香港具營商優點。

港府從五方面反駁報告，指香港社會因國安法的實施而「由亂轉治」，罪行定義嚴謹，奉公守法者不會誤墮法網；而「完善」選舉制度亦確保香港能全面落實『愛國者治港』原則；港府也不認同報告無理質疑香港的檢控決定和司法獨立性，強調檢控決定不涉及任何政治考慮。

另外，中國外交部駐港公署在官網上載發言人響應，指美中經濟與安全委員會報告就香港事務大放厥詞，滿紙謊話，無端詆毀北京政府對港政策，肆意攻擊香港國安法和完善香港選舉制度，無理質疑香港司法獨立，對此表示強烈不滿和堅決反對，形容報告是對香港事務和中國內政的粗暴干預，註定被掃進歷史的垃圾堆。中方敦促美國會個別機構和政客停止干預香港事務的徒勞之舉。