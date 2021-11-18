被中國禁止離境數年的美籍華人 拜習會前獲准返美

美國政府官員告訴路透社，被中國禁止離境數年的一位華裔美籍男子已返回美國，時間就在美中兩國領導人本周初展開視頻會議前幾小時，而美方也驅逐7名在美被定罪中國國民。

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路透社報導，美國政府官員否認這是美中雙方間的一項交換。被驅逐的7名中國人中，至少有一人當局想以詐欺罪名予以起訴。

這位官員證實，中國當局上周末允許美籍華裔男子丹尼爾．徐（Daniel Hsu，譯音）離境，他在15日晚間返回美國的家，就在美國總統拜登和中國國家主席習近平展開視頻會議之前。

丹尼爾．徐沒有在中國被定罪，但4年多來一直遭禁止出境。美國表示，他是被中國非法實施"強制禁止離境"的一些美國公民之一。

美中關係因多項爭端下降到多年來的最低點，這項離境禁令是原因之一。美國政府今年因此警告國民，對前往中國三思而行，因為中國可以利用這項禁令作為"與外國政府談判的籌碼"。

美國移民暨海關執法局（ICE）則表示，已將7名中國人遣送回國，包括因詐欺和拍攝國防設施而遭定罪的數人，還有兩名想要進入前總統特朗普在佛羅里達州產業海湖俱樂部的女子。

上述官員說："我們歡迎丹尼爾．徐能重返美國。"但他否認美方遣返7名中國人是美中因領導人會談進行的交換，表示這只是中方扭轉了原本就不該發生的事情。

他表示："還有其他在中國的美國人遭禁止離境和任意拘禁，我們將繼續努力讓他們獲釋。我們也將施壓中方接受更多遭遣返的（中國）人。"