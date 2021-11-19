上海一教育部門對中小學生做自殺問卷調查 今致歉

“最近一周，你已着手寫自殺遺言了嗎？”中國上海市長寧區部分中小學近日對學生進行一份心理健康問卷調查，裡面赫然出現這道題目。遭家長爆料投訴後，長寧區教育局今天已喊停並致歉。

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據中央社今天報道稱，因對中小學生做自殺問卷調查，上海長寧教育局致歉。據上海家長18日爆料指出，長寧區部分中小學在家長不知情的情況下讓孩子做了一份問卷調查，共有100多題，其中第58至94題與自殺相關，包括許多自殺準備的問題，遭家長們質疑問卷的暗示性、誘導性太強，恐傷害孩子心理。

截圖顯示，未成年的中小學生還被問到“最近一周，為了自殺，你的準備行動完成得怎麼樣？”、“最近一周，你預計你某一時間你確實會嘗試自殺嗎？”

該報道說，中國紅星新聞引述一名醫學心理學博士指出，上述問卷題目涉及“貝克自殺意念量表”（BSS），主要用於心理疾病患者中高自殺風險族群的自殺可能性評估，也就是說，這套量表只能用於臨床上已確診患有心理疾病、且明確具有高自殺風險的族群。而新京報引述國家二級心理諮詢師趙喜剛表示，上述量表與自殺相關的問題不能赤裸裸地展現在未成年人面前，“如果真想自殺的孩子，他是會隱瞞真相的，尤其是處於青春期的孩子。”

他指出，有問題的孩子是比較容易被發現的，可以透過一些反映生活狀態的問題查看他的情況。比如“最近是否睡不着覺？是否不愛學習、不愛吃飯？感覺社會有沒有溫暖？朋友愛不愛我？”等，如果透過這些問題發現孩子有抑鬱的傾向，則需要聯繫家長，進行專業的心理干預和治療。

對此，上海市長寧區教育局今天透過微信公眾號表示，已要求停止該調查問卷工作。