中共開始推選20大代表：定2300人

據中國官方消息，中共中央近日印發“關於黨的二十大代表選舉工作的通知”，對中共20大代表選舉工作作出全面部署，並由中共中央組織部召開會議作出具體安排。並指中共20大的2300名代表，將由全國38個“選舉單位”選舉產生。中共黨代會每5年舉行一次，中國共產黨第20次全國代表大會預計2022年下半年在北京召開。

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據中央社引述中國官方消息報道稱，攸關中共總書記習近平打破慣例連三任的中共20大正式進入籌備階段。中共中央今天印發通知，全面部署安排20大代表選舉作業，將選出2300名代表，並自現在起至明年6月進行選舉。

據該通知指出，做好中共20大代表選舉工作，要堅持以“習近平新時代中國特色社會主義思想”為指導，堅持以黨章為根本遵循，堅持黨的性質宗旨，堅持和加強黨的全面領導，“充分發揚黨內民主，嚴格資格條件，嚴密產生程序，嚴肅選舉紀律”，確保選出的20大代表“素質優良、結構合理、分布廣泛、黨員擁護”。

通知提到，黨中央明確，20大代表應是“共產黨員中的優秀分子”，要嚴把人選政治關，堅持把“政治標準”放在首位；嚴把人選廉潔關，堅決防止“帶病提名”、“帶病當選”。據這項通知說，要進一步優化20大代表結構，保證生產和工作第一線代表比例，注重推薦工人、農民和專業技術人員黨員中的“先進模範人物”作為代表人選。代表中要有各行各業、各個方面的代表，女黨員和少數民族黨員應佔一定比例。

通知表示，黨中央強調，20大代表的選舉產生，採取“自下而上、上下結合、反覆醞釀、逐級遴選”的辦法進行。各級黨組織要確實加強領導，精心組織，周密安排，確保代表選舉工作圓滿完成。

據通知說，要使代表選舉產生的過程，成為“深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想的過程”，動員廣大黨員、幹部“更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，不忘初心、牢記使命，攻堅克難、開拓奮進，為全面建設社會主義現代化國家、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的更大貢獻”。