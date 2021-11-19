全球關注彭帥：中國外交部一問三不知 CGTN欲蓋彌彰

中國網球女將彭帥披露自己與張高麗的不倫關係後即告失蹤，引起全球網壇關注後，但中國官方在事件爆發後始終沉默，且迴避外界的詢問。不過，“彭帥在哪裡？”有可能成為國際追問此事件的標籤。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，中國網球女將彭帥披露自己與張高麗的不倫關係後即告失蹤，引起全球網壇關注後，卻出現一封自稱彭帥所寫的來路不明郵件。但中國官方在事件爆發後始終沉默，且迴避外界的詢問。

面對眾多境外媒體的詢問及更多中國民眾的好奇，除第一線面對的中國外交部始終以“並非外交問題”迴避外，諸如中國網球協會、中國國家體育總局等機構在面對外媒詢問時，均不予回答。至於中國大小官媒，更是全面噤聲。

彭帥2日透過自己的新浪微博帳號，公布自己與中共政治局前常委、中國國務院前副總理張高麗的不倫關係。雖然貼文20多分鐘後就被刪除，但卻迅速引爆。儘管中國網管全力封鎖，但卻堵不住外媒及中國國內民眾的悠悠之口。

3日下午的中國外交部例行記者會，是中國官方首度正面回應彭帥事件的正式場合。據當時與會的媒體記者形容，當外媒問到“中國網球選手彭帥在微博指控前副總理張高麗，這個指控和其後的相關討論，在網絡上都受到審查，你對於指控和審查有任何評論嗎”，曾引起全場包括中國媒體的一片竊笑聲。當天主持記者會的中國外交部發言人汪文斌則回答，“我沒有聽說，這也不是一個外交問題，下一個問題”。

事後，這段有關彭帥、張高麗的問答被視為“敏感問題”，依例沒有被記載在中國外交部事後公布的例行記者會文字實錄中。

鑒於彭帥從此杳無音訊，此後的中國外交部例行記者會，仍有媒體記者零星詢問彭帥的動向，但都得到諸如“不清楚此事，這不是外交問題”的回答。

據中央社，直到14日，世界女子職業網球協會（WTF）終於公開發難，呼籲對彭帥遭“權貴”性侵的指控“必須獲得全面、公平、透明且不遭到審批的調查”後，國際網壇名將喬科維奇（Novak Djokovic）、大坂直美、小威廉絲（Serena Williams）、克萊絲特絲（Kim Clijsters）等人先後發聲，要求中國方面對彭帥的下落及性侵案給出交代。

18日，中國環球電視網（CGTN）發布自稱彭帥以英文寫給（WTA）主席賽門（Steve Simon）的電子郵件。內容聲稱WTA官網最近發布與她有關的新聞內容“並非事實，包括有關性侵的指控。我沒有失蹤，我人也沒有不安全。我只不過在家休養，一切都好。”但反遭各界質疑，普遍認為並非出自彭帥之手。

當天下午的中國外交部例行記者會上，外媒接連提出“彭帥指控遭性侵這件事不是真的？我明白你說這不是外交事件，但此事引起國際關注，中國外交部必定知曉發生了什麼事，你可以告訴我們彭帥目前身在何處？她在北京嗎？她行動自由嗎？或者她受當局的監控”，以及“中國是否擔心此事件會影響中國形象？特別是北京正要舉辦冬奧”等問題。

面對連番詢問，中國外交部發言人趙立堅則反覆表示，“我的答案很簡單，這不是外交問題，我也不掌握你提到的有關情況”。

該報道說，除中國外交部外，諸如中國網球協會、中國國家體育總局等單位近日也接獲駐北京外媒查證彭帥的近況，但都未給予答覆。