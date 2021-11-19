北京警告立陶宛與台灣必將自食其果

台灣外交部周四表示，“駐立陶宛台灣代表處”正式成立並掛牌運作。而就“駐立陶宛台灣代表處”成立並掛牌運作，中國外交部發言人今天表示強烈抗議和堅決反對，並稱將採取一切必要措施，捍衛國家主權和領土完整。“由此產生的一切後果由立方負責。” 中國外交部昨晚表示，立陶宛政府此舉在世界上製造“一中一台”，違背一個中國原則。中國官員警告，基礎不牢，地動山搖。

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據路透社今天報道稱，就“駐立陶宛台灣代表處”成立，中國外交部警告立陶宛必將自食其果。中國外交部發言人趙立堅今天在例行記者會上並稱，中國將採取一切必要措施維護主權。

台灣外交部周四表示，“駐立陶宛台灣代表處”正式成立並掛牌運作，首任駐立陶宛代表將由現任駐拉脫維亞代表黃鈞耀出任。中國外交部昨晚表示，立陶宛政府此舉在世界上製造“一中一台”，違背一個中國原則。

據中國外交部發言人表示強烈抗議和堅決反對，並稱將採取一切必要措施，捍衛國家主權和領土完整。“由此產生的一切後果由立方負責。”

周四晚間刊登在中國外交部網站的新聞稿指出，立陶宛政府此舉在世界上製造“一中一台”，違背一個中國原則。背棄立方在兩國建交公報中的政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政，性質極為惡劣。“我們要求立方立即糾正錯誤決定。”

台灣外交部周四表示，“駐立陶宛台灣代表處”正式成立並掛牌運作，首任駐立陶宛代表將由現任駐拉脫維亞代表黃鈞耀出任。

據該報道，針對歐盟機構官員就立陶宛涉台問題的表態，中國外交部發言人汪文斌上周六表示，堅決反對建交國同台灣進行官方往來，敦促立陶宛政府不要作出不可挽回的錯誤決定，歐盟亦應當採取正確立場。

據中央社今天報道稱，針對駐立陶宛台灣代表處掛牌成立，中國駐歐盟使團團長張明日前聲稱，1975年歐方承諾不與台灣保持任何官方關係，對歐盟成員“構成法定義務和約束”，歐盟對台灣議題應言而有信。

中國駐歐盟使團今天在微信公眾號發文質疑，立陶宛政府不顧中方強烈反對和多次勸阻，批准“台灣當局設立所謂駐立陶宛台灣代表處”。“立陶宛作為歐盟成員國，是否違反了中歐就一個中國原則達成的一致共識？”

張明還宣稱，台灣問題“完全是中國內政，高度敏感。實現祖國完全統一在中國老百姓心目中的分量相當重，歐方一些人士似乎對此認識還不到位”。“一個中國”原則是為聯合國所認可的國際關係準則和國際社會普遍共識，也是中國與包括歐盟及其成員國在內的其他國家建立外交關係和開展合作的前提和政治基礎。基礎不牢，地動山搖。