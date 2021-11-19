迪奧Dior陷“辱華”風波 陳漫宣傳照飄“陰間風”

法國奢侈品牌“迪奧”（Dior）近日在微信公眾號、微博等平台分享中國知名攝影師陳漫拍攝的宣傳照，引發“醜化中國女性”、“辱華”爭議，大陸網友痛批她的作品是走“陰間風”，斥責她“跪着賺錢”。

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迪奧本月在中國上海西岸藝術中心舉辦“迪奧與藝術展”，並邀請曾與多名巨星合作、在微博擁有1千多萬粉絲的知名攝影師陳漫拍攝宣傳照。在這張宣傳照中，一名滿臉雀斑、狹長細眼、妝容慘澹的中國女子，捧着黑色“Lady Dior”包款，手上還戴着又尖又長的護甲套，眼神邪魅的盯着鏡頭，不少中國網友直呼這照片讓人毛骨悚然，是“陰間來的”。

儘管迪奧官微已經刪除這張照片，不過展覽宣傳還在，觀察者網表示，像迪奧這樣的國外時尚品牌已不止一次醜化中國女性，如果有人還認為這只是文化差異或藝術角度問題，那隻能說他們連最基本的審美觀都喪失了，剩下的只有盲目迎合，甚至是自我賤化。

陳漫本人微博的置頂貼文已湧入大量罵聲，評論數量超過1.6萬條，其中一條“雖然你的title是藝術家，但我覺得你精神上是個乞丐。將你給dior拍的那玩意擺客廳，問你爹媽想不想給它上柱香”的留言，有超過2.4萬人按贊。

網友翻出過去陳漫為迪奧拍攝的作品，痛斥她的作品幾乎都是迎合西方世界的刻板印象。大批網民留言“把我嚇到了”、“怪不得覺得特別醜，像殭屍”、“大藝術家開始接地府工作了？”、“晚上會做噩夢的程度，她把包丟垃圾桶都不想去撿的程度”、“這在拍什麼啊？陰間？”、“你在路上看到的中國人是長這樣？”、“要臉嗎？跪久了起不來是不是”、“來自陰間的攝影師”、“跪着賺錢醜化自己人”。

“那幾張照片你隨便抽一萬個中國人問他美不美，能不能代表中國女性？大差不差得有90%的人說不好看，所以憑什麼就說這代表中國美？”。

也有不少人認為“罪魁禍首”是迪奧，指出即使陳漫不拍，還是會有其他攝影師去接下這工作，這次宣傳照是迪奧官方審核過並公布出來，證明迪奧認可了這樣醜化亞裔的“辱華”內容。

早在2012年，陳漫為英國時尚雜誌“i-D”拍攝12張中國少數民族照片也引起過爭議，認為中國女性在陳漫的鏡頭中沒有展現出中國女性之美。

41歲的陳漫是大陸知名攝影師，曾與不少大咖藝人合作。《網易娛樂》報導指出，事件發酵後，一些營銷號卻發文，稱“對於美的標準從來就不是千篇一律的，沒有人能夠可以從客觀的角度來爭奪審美的話語權。”由於配圖和文字內容都相同，讓人懷疑是收錢後發通稿，這些帳號目前都處於禁言狀態。