阿里巴巴香港股市大跌

中國電子商務巨頭阿里巴巴周五在香港證券交易所開盤時股價暴跌超過10%，此前該公司在中國政府打擊科技行業的情況下宣布季度業績大幅下滑。 亞洲股市今天整體下跌，評論沒有確指究竟是一直股市下跌導致阿里巴巴跌慘，還是阿里巴巴股市急挫連帶亞洲股市下跌。但中國電子商務巨頭阿里巴巴業績令人失望，加劇了市場對中國政府廣泛的監管整頓和中國這個世界第二大經濟體增長放緩的擔憂。

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據法新社今天報道稱，阿里巴巴周五在香港證券交易所開盤時股價暴跌超過10%，該股在開盤時下跌10.26%，至140港元（15.80歐元），拖累了中國股市指數，此前前一天的業績顯示從一年前的287億元人民幣銳減至53.7億元（7.413億歐元），跌幅達81%。

據路透社今天報道稱，亞洲股市周五下跌，中國電子商務巨頭阿里巴巴業績令人失望，加劇了市場對中國政府廣泛的監管整頓和中國這個世界第二大經濟體增長放緩的擔憂。

這使得亞洲股市落後於隔夜華爾街的穩健表現，MSCI明晟亞太地區(除日本)指數下跌0.44%，周線料下跌1.2%。

然而，東京的日經指數表現出色，上漲了0.40%。日本將於周五編製創紀錄的4,900億美元支出計畫，以緩解新冠疫情對經濟的打擊。隔夜，標普500指數和納斯達克指數創下收盤新高，受到Nvidia(輝達/英偉達)等公司樂觀的盈利消息提振。

但亞洲市場的基調較為低迷，香港恆生指數大跌1.5%，受指數權重股阿里巴巴的拖累。這家中國電子商務公司的股價暴跌逾10%，此前其第二季業績因消費放緩、競爭加劇和監管部門的打擊而不及預期。

分析師稱，股價下跌反映出今年中國經濟增長放緩，而中國政府對包括房地產和科技在內的許多行業進行了長達數月的廣泛監管打擊，也普遍影響了投資者的情緒。

據路透社說，中國電商阿里巴巴周四公布，截至9月底止的二季度收入為2,006.9億元人民幣，同比增長29%，低於預期；公司並預計2022財年總收入同比增長20-23%，該財年收入指引亦創下2014年上市以來新低。

響應中國政府“共同富裕“的號召，今年9月，阿里巴巴啟動“阿里巴巴助力共同富裕十大行動”，將在2025年前累計投入1,000億元，助力共同富裕，方向包括科技創新、經濟發展、高質量就業、弱勢群體關愛和共同富裕發展基金。