CNN：國際網聯堅持調查彭帥安全下落 國際奧委會挨批？

世界女子網球協會（WTA）負責人史蒂夫-西蒙接受CNN採訪表示，如果中國網球運動員彭帥案沒有得到充分說明，彭帥的指控沒有得到適當的調查，這個網球組織願意在中國失去價值數億美元的業務。西蒙說：我們絕對願意取消我們的業務，並處理隨之而來的所有複雜問題。因為肯定是，保護運動員比比賽更重要。

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據CNN報道稱，女子網球協會（WTA）負責人史蒂夫-西蒙表示，"女運動員需要得到尊重，而不是被審查。"

根據11月2日的社交媒體帖子截圖，作為中國最知名的體育明星之一，彭帥指控中國前副總理張高麗脅迫她在其家中發生性關係，此後她就沒有在公開場合露面。彭帥在中國類似Twitter的平台--微博上的帖子在發布後30分鐘內就被刪除了，中國的審查人員迅速採取行動，消除了網上對該指控的任何提及。彭帥的微博賬戶有50多萬粉絲，但仍被該平台上的檢查者屏蔽了。

西蒙的強勢干預使這位網球界的領袖很可能與中國當局發生衝突，中國當局迄今為止一直拒絕公開承認彭帥的指控。中國也將於明年2月舉辦2022年冬奧會。對中國的批評以前曾導致公眾和政治上的嚴重反彈，以及失去訪問權。

中國官方電視公布的網球明星彭帥的所謂電子郵件引起了人們的懷疑，人們對她的下落更加感到擔憂。

西蒙說，WTA一直在與中國網球協會的同行交談，他們保證彭帥在北京沒有受到傷害。然而，WTA試圖直接聯繫彭帥的努力被證明是無法成功的。西蒙說："我們已經通過每一個電話號碼和電子郵件地址以及其他形式的聯繫方式試圖與彭帥取得聯繫。現在有這麼多的方式方法進行聯繫，但到目前為止，我們仍然無法得到回應。"

本周早些時候，中國國家媒體發布了一封據稱是彭帥發給西蒙的電子郵件，該信收回了她的指控並聲稱她很好。這封所謂的郵件只在英文平台上發布，中國國內媒體沒有任何報道，儘管彭帥在中國幾乎是一個家喻戶曉的名字。

CNN說，當被問及這封郵件時，西蒙質疑其真實性，將其描述為 "某種類型的階段性聲明"，並指出她儘管立即作出回應，但尚未收到後續回復。西蒙說，"是否她是被脅迫寫下的，還是有人為她寫的，我們都不知道，"西蒙說，"但在這一點上，我不認為它有任何意義與價值，在我們有機會與她直接交談之前，我們不會放心"。

在過去的幾十年裡，網球在中國的受歡迎程度迅速增長，一些中國球員闖入了全球排名。尤其是女子比賽，這是一個很大的市場，部分歸功於中國網球明星李娜的成功，她在2011年贏得法國網球公開賽，成為亞洲第一個大滿貫單打冠軍，隨後又在2014年澳大利亞網球公開賽上獲得第二個大滿貫冠軍。

近年來，WTA已經大舉進入中國。2019年，WTA總決賽從新加坡遷至中國南方城市深圳，簽訂了為期十年的長期協議。在2018年接受《紐約時報》採訪時，西蒙將與深圳當局的安排描述為中國女子網球的一個 "巨大機會"，據報道，該計畫包括建造一個價值數百萬美元的新網球館。

據西蒙說，當你考慮到對獎金的承諾和對WTA的承諾，以及你考慮到體育場的建設和房地產因素，他們對WTA總決賽和WTA的承諾超過10億美元。

周四，塞雷娜-威廉姆斯也加入了越來越多的國際網球運動員的行列，對彭帥的下落表示關注。她說，"聽到我的同齡人彭帥的消息，我感到非常沮喪和震驚。我希望她安全並能儘快找到她，"威廉姆斯在Twitter上寫道，"必須對此事進行調查，我們決不能保持沉默。"

網球巨星大坂直美星期二說她 "對目前的情況感到震驚"。她在推特上寫道："審查制度無論如何都是不行的，我希望彭帥和她的家人安全無恙，"她在推特還粘帖上#WhereIsPengShuai的標籤。

CNN報道說，這場爭議有可能影響到即將舉行的2022年冬奧會，冬奧會將在不到三個月的時間裡在北京開幕。近幾個月來，由於對中國涉嫌侵犯人權的擔憂，抵制的呼聲越來越高。周四，美國總統拜登證實他正在考慮通過外交途徑抵制這一活動。

彭帥是三屆奧運選手，曾代表中國參加2016年裡約夏季奧運會、2012年倫敦奧運會和2008年北京奧運會，現在國際上對她的關注可能會加強這些呼籲。 然而，國際奧林匹克委員會（IOC）已經與向中國當局施加壓力保持距離。 在對CNN的回應中，國際奧委會說，"經驗表明，低聲的外交為這種性質的問題提供了最好的機會，以找到一個解決方案。這就解釋了為什麼國際奧委會在這個階段不會發表任何進一步的評論。"

人權觀察指責國際奧委會 "對彭帥這位奧運選手的失蹤保持沉默"。這個全球人權組織在一份聲明中說，"國際奧委會接受中國政府的說辭而尤其是犧牲一名女奧運選手的嚴重指控，令人驚訝。"