一美國研究員刊文指武漢華南海鮮市場可能是新冠疫情的起源地

根據美國一研究人員發表評論文章，第一個已知的新冠病例是中國武漢華南海鮮批發市場的一個商販，而不是一個似乎與該市場沒有關係的會計，但這位會計染疫導致人們猜測該病毒可能是從一個實驗室泄露出來。

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據路透社報道稱，根據周四刊發的美國一研究人員評論文章說，武漢華南海鮮市場可能是新冠疫情的起源地。第一個已知的新冠病例是中國武漢華南海鮮批發市場的一個商販，而不是一個似乎與該市場沒有關係的會計，但這位會計染疫導致人們猜測該病毒可能是從一個實驗室泄露出來。SARS-CoV-2新冠病毒的來源仍然是一個謎，是中國和美國關係緊張的主要因素之一。

中國和世界衛生組織(WHO)今年的一項聯合研究幾乎排除了新冠起源於實驗室的理論，稱最有可能的假設是它來自自然，可能是通過野生動物交易傳染給了人類。

一個由世衛組織領導的專家小組在武漢及其周邊地區待了四個星期，他們與中國科學家在3月發布的一份聯合報告中說，SARS-CoV-2病毒可能是經由另一種動物從蝙蝠傳染給人類的，但還需要進一步研究。

該報道說，美國亞利桑那大學生態學和進化生物學負責人Michael Worobey周四發表在《科學》雜誌上的評論文章顯示，該名會計被廣泛認定是第一個感染新冠病毒的人，他反映是在當年12月16日出現初期癥狀，比最初知道的晚了幾天。

Worobey在評論文章中稱：“他的癥狀是在華南海鮮市場員工發生多起病例之後出現的，該市場的一個女性海鮮攤販才是第一個已知病例，發病時間為12月11日。”據他指出，大多數早期有癥狀的病例都與該市場有關，特別是該市場存在野生動物交易的西區，這為疫情起源於該市場提供了強有力的證據。

路透社說，世衛組織上個月成立新的專家小組，以調查新冠病毒的來源。