中國在塞爾維亞工廠傳罷工 當局鐵保中國投資

中國在塞爾維亞工廠發生罷工事件，因中國在當地的工廠罕見發生罷工示威，事件成為塞爾維亞媒體的頭版消息。

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據法新社今天報道稱，當Dung Nguyen離開他的祖國越南來到塞爾維亞時，他認為他將為一家德國公司工作。但當他到達未來中國工廠的施工現場時，他的護照被沒收了，他在那裡忍受着艱苦的生活條件。該建築工地的情況本周成為這個巴爾幹國家的頭條新聞。與其他數百名越南工人一起，37歲的Dung Nguyen參加了罷工，這是在塞爾維亞的中國公司中罕見的社會抗議。

近年來，北京在巴爾幹地區投資了數十億美元，其影響力已大大增強。長期以來在東西方之間扮演平衡角色的塞爾維亞，已經欣然接受從中國的 "新絲綢之路 "中獲益。

但人權非政府組織指責貝爾格萊德當局對中國企業的條件視而不見。

越南工人正在北部城市茲雷尼亞寧為中國玲瓏公司建造一個輪胎廠，這是北京在塞爾維亞投資的一個旗艦項目。據Dung Nguyen稱，生活和工作條件令人難以忍受，這與他被招募時的承諾相反。"我們像在監獄裡一樣生活（....）。這名37歲的工人在從工廠內發出的視頻信息中告訴法新社，“我們的護照在到達時都被中國人拿走了。我不能再說話了，我怕我的話會連累別人。”

法新社記者指出，私人保安人員阻止記者進入現場。但在地區電視台N1拍攝的錄像中，可以看到員工們擠在臨時宿舍里。

塞爾維亞非政府組織A11和ASTRA本周發布了一份報告，要求當局採取 "緊急行動"。" 報告文中說：“大量經核實的事實表明，這些工人可能是人口販運的受害者。” 據非政府組織稱，這些越南工人沒有暖氣、電或熱水。

這裡的條件遠遠不能滿足人類的需要。人權律師達尼洛-庫爾奇（Danilo Curcic）告訴地區電視台N1，“毫不誇張地說，人們對動物都不會施加這種條件。”

據塞爾維亞非政府組織A11稱，這是六個月內該工地的第三次罷工，前兩次是因欠薪和缺乏食物。

歐洲議會議員維奧拉-馮-克拉蒙（Viola von Cramon）告訴法新社：“一個歐盟候選國似乎在其領土上容忍這種情況，並對歐洲可能的強迫勞動保持沉默，這是不可接受的。”

玲瓏公司說它正在與當局聯繫，並補充說它沒有直接僱用這些越南人，他們是由一家中國分包商僱用的。據該公司一份聲明說， "玲瓏公司對其分包商的唯一義務是向他們支付所做工作的補償。"

越南外交部說，沒有收到任何關於 "暴力或騷擾 "的報告，但補充說越南正在密切關注這一情況。

據法新社，長期以來，越南移民一直在前往歐洲尋求更好的生活。2019年，在英國的一輛冷藏車中發現了39具越南人的屍體，突出了利用貧困家庭的希望而興起的非法移民網絡。

塞爾維亞當局駁斥了關於虐待的指控。總理安娜-布爾納比奇表示，這是一個針對中國在塞爾維亞投資的陰謀。但她同時許諾越南工人將被轉移到其他地方。

在幾年內，塞爾維亞總統亞歷山大-武契奇大大加強了與北京的關係，宣布兩國建立 "鐵的友誼"。塞爾維亞是首批接受中國疫苗的國家之一。武契奇總統在收到北京提供的醫療設備後，在2020年新冠肺炎病毒大流行病開始時還親吻了中國國旗。武契奇針對罷工說，中國投資仍然是一個優先事項。武契奇責問，"你想要什麼，破壞9億美元的投資？" 武契奇周五說，“如果越南人需要幫助，我們將幫助他們。但我們不會趕走中國投資者。”