台媒：張高麗涉性侵彭帥 知名度爆漲

如同其他中國高官，前副總理張高麗卸任後淡出公眾視野，卻因女網球星彭帥自曝與他的不倫情事而知名度一夕爆漲，網上存在感更勝在任時。

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據中央社今天報道說，中國網球女將彭帥指控中國國務院前副總理張高麗性侵後，張高麗的知名度一夕爆漲。該報道稱，面貌嚴肅卻陷桃色風波，張高麗形象反差巨大。

75歲的張高麗退休前高居中共黨和國家實際最高權力和決策機構的中央政治局常委會常委，也是排名第一的國務院副總理（共4人）。

即使位高權重，中國境外非相關領域多半對張高麗印像模糊、甚至毫無所聞，直到相差40歲的彭帥本月初在中國社群媒體自曝與他的男女關係，許多人才猛然發覺這名卸任高官的存在。

彭帥2日的微博貼文雖在短短20分鐘後即被刪除，但據媒體的截圖，彭帥在文中表示，張高麗10多年前就在天津時要求與她發生性關係；而張高麗3年前自副總理職位退休後，又透過有關人士約彭帥打球，球敘後更與妻子帶着彭帥回家，並在家中房間“和十多年前在天津時一樣，要和我發生性關係”。據彭帥的敘述，這段始於被動、被迫的性關係，隨後發展為不倫情事。事件曝光後引起極大震撼，外界持續關切彭帥的現況和人身安全之餘，也開始搜尋張高麗的訊息。

如同其他退休高官，張高麗2018年卸任副總理後，早已淡出公眾視野，在中國百度網鍵入“張高麗”，跳出的消息多半是他退休前的相關報導，極少數的動態新聞是官媒新華網報導7月1日中共百年黨慶大會出席的前現任高層官員時，出現了張高麗的名字。

據中央社，彭帥消失的貼文說，張高麗曾為了說服自己與他發生性關係而勸誘稱，“宇宙很大很大，地球就是宇宙的一粒沙，我們人類連一粒沙都沒有”。但這樣看似渺小的“連一粒都沒有”，已讓國際社會接連發聲，聯合國人權事務高級專員公署發言人史勞塞爾（Liz Throssell）日前要求見到彭帥下落以及是否平安的證據；白宮發言人薩琪（Jen Psaki）也表態指美國對此深感關切。