彭帥事件衝擊北京冬奧？資深委員指國際奧委會可能轉對中國強硬

中國網球女將彭帥指控權貴性侵後的人身安全引發全球關切。國際奧林匹克委員會資深委員龐德表示，國際奧會可能被迫對2022年北京冬奧東道主中國採取強硬立場。儘管這波怒氣不太可能阻止北京明年2月舉辦冬奧，但龐德並未完全排除這種可能性。

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據中央社引述報道稱，彭帥揭發遭性侵後至今下落不明，安危引發關切。國際奧林匹克委員會資深委員龐德（Dick Pound）告訴路透社，全球對彭帥的遭遇如此憤慨，這種情況可能會迫使國際奧會就中國的人權紀錄杠上中國。

儘管這波怒氣不太可能阻止北京明年2月舉辦冬奧，但龐德並未完全排除這種可能性。

在任國際奧會委員最久的龐德告訴路透社：“如果不儘快以明智方式解決，可能會一發不可收拾。”他表示，這可能迫使國際奧會採取更強硬的立場。龐德說，“局勢是否會升級為北京冬奧喊停，我很懷疑，但這種事很難說。”

35歲的彭帥本月2日在微博貼文，稱曾與現年75歲的中國國務院前副總理張高麗有多年不倫，並控對方“玩完想不要就不要了”。這篇貼文上傳不到30分鐘便遭刪除，彭帥也從此音訊全無，引發外界關切。

張高麗或中國政府都未就彭帥的指控內容置評。然而中國官媒中國環球電視網（CGTN）近日發布一份聲稱是彭帥發給世界女子職業網球協會（WTA）主席賽門（Steve Simon）的電子郵件，內容稱性侵指控“並非事實”。賽門質疑電郵可能是彭帥被迫寫下或出自他人之手，要求調查此事，否則不排除讓WTA撤出中國市場，寧可損失數以億計美元。

中央社說，中國環球電視網（CGTN）記者沈詩偉19日在推特轉發所謂的彭帥近照，真實性依舊遭到質疑。

儘管彭帥曾3度參加奧運，國際奧會沒說會跟進比照WTA，放棄數以十億美元電視轉播權和贊助相挺。加拿大律師出身的龐德說：“我不知道我們是否已走到那一步，但我確信他們（國際奧會執委會）持續關注此事走向。”據路透社指出，到目前為止國際奧會拒絕對彭帥事件置評，並認為“靜默外交”（quiet diplomacy）才有機會解決問題。

據中央社說，男網世界排名第一的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天賽後被問到對於WTA揚言撤出中國市場一事的看法，他說“百分百”支持WTA的表態，“當然也支持他們的主席”。法新社提到，喬科維奇告訴記者：“整個社會、網壇都必須支持她（彭帥）和她的家人，確保她人身安全，因為如在沒有解決此事下在中國的土地舉辦比賽，會有點奇怪。我確實理解為何WTA採取這樣的立場。”