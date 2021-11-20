推特出現彭帥新照片 真假仍遭質疑

昨天周五晚些時候，中國網球冠軍彭帥的四張照片由Twitter賬戶@shen_shiwei發布，該賬戶被社交網絡標記為 "中國國家所屬媒體"。一張照片顯示，在似乎是她的家中，這位微笑的球員懷裡抱着一隻貓。在背景中，可以看到毛絨動物、獎盃、中國國旗和國書。另一個鏡頭是彭帥與兒童動畫片《功夫熊貓》的人物自拍。背景是一個裝有小熊維尼照片的框架。據涉事的推特賬戶聲稱，這些照片是該球員在社交網絡上私下發布的，以祝她的聯繫人 "周末快樂"。法新社說無法證實這些照片是否是彭帥親自發布的。

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據法新社今天報道說，4張新照片與一大堆疑問與詢問：隨着國際社會對中國施加壓力，要求了解這位中國球員的命運，一個微笑的彭帥又出現在社交媒體上。

35歲的彭帥是前世界排名第一的雙打選手，也是她的國家中國的明星，自從她透露與一名比她大40歲的前共產黨高官的婚外情並指控他強迫性行為後，就沒有公開露面。這條信息在11月初被中國互聯網審查之前短暫地發布在該球員的官方微博賬戶上，提到了至少一次被迫的性接觸。從那時起，彭帥的命運一直是人們猜測的對象。

周五晚些時候，這位網球冠軍的四張照片由Twitter賬戶@shen_shiwei發布，該賬戶被社交網絡標記為 "中國國家附屬媒體"。

一張照片顯示，在似乎是她的家中，這位微笑的球員懷裡抱着一隻貓。在背景中，可以看到毛絨動物、獎盃、中國國旗和國書。另一個鏡頭是彭帥與兒童動畫片《功夫熊貓》的人物自拍。背景是一個裝有小熊維尼照片的框架。涉事的推特賬戶聲稱，這些照片是該球員在社交網絡上私下發布的，以祝她的聯繫人 "周末快樂"。

一張截圖顯示是來自彭帥的個人微信賬戶。微信是中國的一個超級流行的社交網絡。截圖顯示所謂的彭帥賬戶發布的照片旁邊，出現了普通話的 "今天 "字樣，該賬戶名為 "彭帥2"。

法新社說無法證實有關的微信賬戶確實是彭帥的，而且這些照片是否是該球員親自發布的。

法新社要求公開發布這些照片的推特賬戶作出解釋，但沒有立即得到答覆。

在中國，Twitter是一個被封鎖的社交網絡，只有使用VPN軟件的人才能訪問。然而，近年來，許多中國外交官和官方媒體都建立了賬戶，為中國的觀點辯護，有時甚至是激烈地辯護。

法新社說，具有影響力的《環球時報》主編胡錫進就是一個例子，《環球時報》是一份具有堅定民族主義基調的日報。

據胡錫進說，“我已經從自己的消息來源得到證實，這些照片確實是彭帥的真實照片，"胡錦濤周六在Twitter上用英文寫道，"過去幾天，她一直自由地呆在家裡，不想被打擾，" 胡錫進補充說，彭帥很快就會在公開場合露面。胡錫進還說，"我相信（關於彭帥命運的）不實猜測最終會被推翻。"

法新社說，然而，胡錫進沒有在微博上提及此案，微博相當於中國的推特。

然而包括美國和法國在內的幾個國家周五表示，他們對中國球員的命運感到 "擔憂"。聯合國已經要求中國官方提供彭帥安好的證據，因為#Whereis PengShuai（彭帥在哪裡）的標籤已經在社交網絡上瘋狂傳播。

周四在接受CNN採訪時，負責管理女子職業網球賽事的WTA負責人史蒂夫-西蒙威脅說，如果中國不澄清此事，將撤回女子網球比賽。

在彭帥的爆炸性指控兩周後，中國國家電視台CGTN周三發布了一份歸屬於彭帥的電子郵件截圖。該英語頻道聲稱，中國球員親自將其發送給WTA管理層。

但在美國有線電視新聞網（CNN）上，WTA負責人史蒂夫-西蒙對該消息的真實性表示懷疑，在該消息中，彭帥甚至宣布她對張高麗的指控是 "假的"。西蒙說，"我根本不相信這是真的，"西蒙還說有關的電子郵件是 "偽造的"。西蒙堅持說，"是不是她是被迫寫的，是不是有人為她寫的，我們不知道[......]但在我們與她本人交談之前，我們不會感到放心，"

法新社說，前副總理張高麗在2013年至2018年期間是中國最有權勢的七名政治家之一，他從未公開回應過這些指控。