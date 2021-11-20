法新社：彭帥“最新”照片和晚餐視頻更加蹊蹺

中國網球名將彭帥自揭與中共前副總理張高麗不倫戀後，至今音訊全無。繼官媒ＣＧＴＮ代發彭帥的未失蹤聲明後，官媒記者接續在推特上貼出多張彭帥照片。但彭帥的人身安全仍引發隱憂，除了推特的真實性惹議外，大陸網上仍難搜尋到任何彭帥的蛛絲馬跡。法新社記者表示：官媒央視記者公開彭帥“最新”照片；胡錫進發布彭帥11月20日晚餐的視頻讓人覺得事情更加蹊蹺。

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ＣＧＴＮ新媒體編輯部責任編輯沈詩偉十九日深夜在推特發布三張彭帥近照，沈詩偉表示，彭帥問候大家“周末愉快”。三張照片顯示，彭帥穿着短袖白上衣與黑短褲，手持功夫熊貓與貓咪的合照。然而，目前寒流來襲，但照片里彭帥竟一身短褲短袖，引發外界更多質疑，沈詩偉的照片更被指是“提油救火”，讓人更擔憂彭帥處境。

除此之外，在這張聲稱是彭帥的近照里，彭帥背後還有一張她與小熊維尼的合照，由於小熊維尼在大陸有特殊寓意（暗指中國大陸國家主席習近平），這張相片也因此引發許多網友的聯想。

中國《環球時報》總編輯胡錫進轉發上述推特文，並稱從他“個人消息來源”確認相片確實是彭帥現況。胡錫進還說，彭帥過去幾天自由地留在自己家中，不想被打擾，很快就會現身出席公開活動。

但在網路控制下，難見網民對彭帥事件的討論，也難尋找彭帥近況的消息，可見的消息都為舊聞。

彭帥的“被消失”引發國際聲浪批評，《紐約時報》評論，現在彭帥代表的微風已經變成高溫的爆炸事件，衝擊中國政治圈。彭帥事件正是檢視中國是否適格舉辦奧運，以及北京應該說明“彭帥在哪裡、相關行動為何”的時機。

彭帥一案與政治無關，而是一名運動員面對權高位重的男性要求不倫關係之後、提出可信的MeToo指控而失蹤。當數千個世界各地的運動員到達中國參賽時，很難理解國際奧林匹克委員會（ＩＯＣ）如何能閉上眼睛看着一個世界級的運動員被打壓。

另據法新社報導，聯合國人權事務高級專員公署呼籲，應對彭帥提出的性侵指控進行充分透明調查。聯合國人權事務高級專員巴舍萊的發言人史勞塞爾在瑞士日內瓦對記者表示：“我們務必要見到她的下落及是否平安的證據。我們也要求對她的性侵指控進行充分透明調查。”