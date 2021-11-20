習近平稱國際格局仍對中國有利

中國再推一帶一路計畫。中共總書記習近平稱，整體上看，國際格局發展戰略態勢仍對中國有利，共建“一帶一路”仍具有重要機遇。習近平承認，共建“一帶一路”的國際環境日趨複雜。習近平還說，要營造良好輿論氛圍，深入闡釋“一帶一路”理念、原則、方式等，共同講好“共建一帶一路”故事。

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據中央社今天報道說，在中國官方一段時間較少提及“一帶一路”計畫後，中共總書記習近平19日指稱，整體上看，國際格局發展戰略態勢仍對中國有利，共建“一帶一路”仍具有重要機遇。

該報道引述中國新華社消息，習近平19日在北京出席第3次“一帶一路”建設座談會並發表講話時，作上述表示。這項座談會由中國國務院副總理、推進“一帶一路”建設工作領導小組組長韓正主持，並有國家發改委主任何立峰、國務委員兼外交部長王毅、新疆黨委書記陳全國等相關官員，以及相關國企、民企及專家出席。

習近平指示，要完整、準確、全面貫徹“一帶一路”理念，以“高標準、可持續、惠民生”為目標，鞏固互聯互通合作基礎，拓展國際合作新空間，紮牢風險防控網絡，努力實現更高合作水平、更高投入效益、更高供給品質、更高發展韌性，推動共建“一帶一路”高品質發展不斷取得新成效。

習近平說，整體上看，和平與發展的時代主題沒有改變，經濟全球化大方向沒有變，國際格局發展戰略態勢對中國有利，共建“一帶一路”仍面臨重要機遇。同時，共建“一帶一路”的國際環境日趨複雜。

他強調，中國對“一帶一路”要保持戰略定力，抓住戰略機遇，統籌發展和安全、統籌國內和國際、統籌合作和鬥爭、統籌存量和增量、統籌整體和重點，積極“應對挑戰，趨利避害，奮勇前進”。