聯合國敦促中國釋放張展 北京說對此“錯誤”與“不負責任”憤慨

中國周六強烈譴責聯合國提出的釋放一名因拍攝中部城市武漢的新冠病毒大流行病開始而被監禁的中國公民記者的要求。中國駐日內瓦代表團對人權事務高級專員辦事處（OHCHR）周五關於記者張展的 "不負責任的 "和 "錯誤的 "評論表示憤慨。

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據法新社今天報道說，聯合國向中國提出釋放中國公民記者張展的要求。聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）發言人瑪爾塔-胡爾塔多Hurtado周五對有關38歲女記者張展的健康狀況迅速惡化的報道感到震驚，據瑪爾塔-胡爾塔多Hurtado在一份聲明中說，"我們呼籲中國當局即使只是出於人道主義原因也要考慮立即釋放張展，並向她提供緊急醫療援助，尊重她的意願和尊嚴。"

中國駐日內瓦代表團今天對聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）周五關於記者張展的 "不負責任的 "和 "錯誤的 "評論表示憤慨。

人權高專辦發言人瑪爾塔-胡爾塔多周五對有關38歲張展的健康狀況迅速惡化的報道感到震驚，張展在拘留期間的絕食抗議嚴重威脅到她的生命。

2020年2月，張展這位前上海律師前往中國中部的武漢，報道擁有1100萬居民的大都市武漢禁封隔離的情況。張展拍攝的病人躺在擁擠的醫院走廊里的畫面，讓人們罕見地看到了受冠狀病毒襲擊的城市的衛生狀況。

中國宣傳將國內的新冠疫情感染限制在少數零星的爆發的成功，並對那些質疑官方說法和質疑政府對疫情處理的人進行威脅。

張展於2020年5月被捕，並於12月以 "尋釁滋事"的罪名被判處四年監禁，法新社說，這一罪名通常用於鎮壓異議人士。

她現在嚴重衰弱，"可能活不了多久了"，她的哥哥幾周前在微博上警告說，“她可能無法熬過這個冬天。”

據法新社說，除張展外，至少還有三名自由記者，即陳秋實、方斌和李澤華，在報道武漢的疫情危機後被拘留。