中國未與立陶宛斷交 官方學者稱不願太衝擊中歐關係

中國今天宣布與立陶宛的外交關係降級為代辦級。中國學者崔洪建說，中方之所以沒有斷交，主要是考慮不要讓此事對於中歐關係的整個局面過度衝擊，但不排除其他歐洲國家“存在潛在問題”。據崔洪建認為，如果兩國真的斷交，立陶宛又作為歐盟成員國，就勢必牽連對到中歐層面機制的影響，“立陶宛在歐盟內部涉華議題上的反對就會變得肆無忌憚”。

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據中央社今天報道說，中國外交部今天發布聲明，指立陶宛不顧中方嚴正抗議和反覆交涉，允許台灣設立駐立陶宛台灣代表處。中方對此表示強烈不滿和嚴正抗議，決定將中立兩國外交關係降為代辦級。

澎湃新聞引述中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建說，降為代辦級是一種中間狀態，再往下走就是斷交，“但如果對方展現誠意，作出改善關係的動作，事情也有往回走的可能”。崔洪建認為，中方之所以這次沒有採取更進一步的措施，主要還是考慮到不要讓此事對於中歐關係的整個局面過度衝擊。如果兩國真的斷交，立陶宛又作為歐盟成員國，就勢必牽連對到中歐層面機制的影響，“立陶宛在歐盟內部涉華議題上的反對就會變得肆無忌憚”。

據崔洪建說，現在看來，立陶宛會繼續在涉台問題上採取“切香腸”的做法，跟進一些大國在涉台問題上的操作，也會繼續在歐盟內部“拉幫結派”。崔洪建認為，中國和立陶宛立關係出現當前局面，其實與中美關係、中歐關係的複雜局面都相關。立陶宛現在給其他歐洲國家做了一個示範，不排除其他國家存在潛在問題。中國要同時盯着3個層面，“盯着立陶宛，盯着歐盟其他國家，盯着歐盟，且這3個層面是相互聯動的”。

該報道指，澎湃新聞梳理中國近來和立陶宛的關係，指出立陶宛和台灣發展關係不但有跡可循，也得到了歐盟的支持，“中歐關係中涉台議題的嚴峻程度正在上升，歐盟內部操弄台灣問題的態勢逐漸上升。”

今年5月，立陶宛外長宣布退出中國-中東歐“17+1”合作機制。8月宣布允許台灣政府以“台灣”名義設立代表處。中方8月10日決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛政府召回駐中國大使。

10月21日，歐洲議會通過挺台的“歐盟－台灣政治關係與合作”報告；10月28日，歐盟理事會主席和歐盟執委會主席聯名覆信歐洲地區“福爾摩沙俱樂部”，支持立陶宛與台灣互設代表處，稱此舉沒有違反歐盟的一個中國政策；此後，外交部長吳釗燮10月底出訪斯洛伐克、捷克、比利時；歐洲議會官方代表團11月初訪台。

該報道稱，“駐立陶宛台灣代表處”11月18日正式掛牌運作，中國11月21日宣布與立陶宛外交關係降級。