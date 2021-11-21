國際奧會主席稱與彭帥視訊通話30分鐘：她平安無事　盼尊重她的隱私

國際奧林匹克委員會（IOC）11月21日表示，其主席巴赫（Thomas Bach）與中國女網名將彭帥進行了30分鐘的視訊通話。國際奧委會主席稱，彭帥感謝奧委會關心她的健康，並指她現在平安無事，待在北京的家中，盼望外界尊重她的隱私。

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國際奧委會發布聲明表示，“今天，奧委會主席巴赫與來自中國、曾參與三屆奧運的彭帥選手視訊通話。在30分鐘通話的開頭，彭帥感謝奧委會對她的健康的關心。她解釋說，她平安無事，住在北京的家中，但想要她的隱私在此時此刻獲得尊重，這也是她現在更喜歡與朋友及家人共度時光的原因。不過，她將繼續參與她熱愛的網球運動。”

聲明續指，國際奧委會運動委員會（IOC AC）主席、芬蘭前冰球國手特霍（Emma Terho）和國際奧委會中國委員、中國前女子羽球運動員李玲蔚也參與了巴赫與彭帥的視訊通話。

特霍說，“看到彭帥過得很好我就放心了，這是我們最關心的問題。她看起來很放鬆，我向她表達了我們的支持，並在她方便的時候隨時保持聯絡，她顯然很感激。”

根據聲明，巴赫在通話尾聲邀請彭帥“在明年1月他抵達北京後共進晚餐，她欣然接受，雙方同意特霍和李玲蔚也將一同參與。”

彭帥本月2日在新浪微博實名爆料遭到中國前副總理張高麗性侵後被迫發展成不倫戀，不僅貼文被迅速刪除，相關內容遭中國全面封鎖，彭帥本人更是再也沒有對外發聲，引發各界關切她的人身安全與下落。

包括世界女子職業網球協會（WTA）、國際網球總會（International Tennis Federation，ITF）、聯合國，以及現任球王喬克維奇（Novak Djokovic）、英國前球王穆雷（Andy Murray）、“西班牙蠻牛”納達爾（Rafael Nadal）、“瑞士特快車”費德勒（Roger Federer）、小威廉絲、大坂直美、傳奇的“女金剛”娜拉提洛娃（Martina Navratilova）、金恩夫人（Billie Jean King）等歷代球王球後都發聲關切彭帥人身安全。

在面臨排山倒海的壓力之下，中國官媒公布一系列彭帥的最新照片及影片，中國對外官媒《環球時報》總編輯胡錫進也在周日（11/21）貼出影片，稱彭帥上午在北京出席青少年網球賽決賽的開幕式，試圖證明彭帥安好。