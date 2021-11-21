基辛格說：中國10年內不會攻打台灣

美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）表示，他不認為中國軍隊未來10年內將侵略台灣，但中國“完全有可能”會尋求削弱台灣的地位。

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據中央社今天引述新聞報道說，美國前國務卿基辛格預估：中國10年內不會攻台。中央社引述彭博新聞，基辛格是在接受美國有線電視新聞網（CNN）節目“札卡利亞GPS”（Fareed Zakaria GPS）訪問時說：“我不認為比方說在這10年內，（中國軍隊）會全面攻擊台灣，這是我目前的看法。”

這段節目預計今天星期天播出。

高齡98歲的基辛格也擔任過國家安全顧問，曾協助為美國前總統尼克松（Richard Nixon）1972年訪問中國鋪路。據基辛格說，大家“都想成為對中鷹派”，“都假設中國決心主導世界，而且這是中國的首要目標”，但美中之間不必然就該敵對和競爭。

基辛格認為，美國總統拜登（Joe Biden）本周在與中國國家主席習近平的視訊會議上，已“開始朝不同的方向移動”。據基辛格告訴CNN：“我們應該要設定一個避免對峙的主要目標。”不過基辛格也說，“可以預見”中國“將採取措施，來削弱台灣展現實質自主的能力”。

據中央社說，美國1970年代為了對抗蘇聯，在親中共人士奔走之下，於1971年由中共邀請美國派乒乓球代表團到中國大陸訪問，成為中共於1949年建政後，首批進入中國大陸鐵幕的美國人。藉由這次“乒乓外交”，基辛格與時任美國總統尼克松陸續訪問中國，與北京商談建交事宜，最後在卡特（Jimmy Carter）擔任美國總統時，於1979年宣布與在台灣的中華民國斷交，並與中華人民共和國建交。