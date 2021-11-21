外交關係大使級降格至代辦級 中國40年前曾懲罰過荷蘭

中國今天宣布與立陶宛的外交關係降級為“代辦級”。中央社報道回顧歷史，中國也曾在1981年因荷蘭出售潛艦給台灣，將中、荷外交關係降至“代辦級”，直至1984年才恢復“大使級”外交關係。

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中國外交部今天指立陶宛“不顧中方嚴正抗議和反覆交涉”，允許台灣設立代表處，中方不得不將中立兩國外交關係降為代辦級。對此，立陶宛今天表示“遺憾”。立陶宛外交部說：“立陶宛重申堅守‘一個中國’政策，但同時也有權擴大與台灣合作。”

據中央社報道回顧歷史，說中國降級外交關係，40年前荷蘭也遇過。1980年台灣向荷蘭下單購買6艘潛水艇，荷蘭政府於1981年批准出售2艘潛艦給台灣，引發中國反彈，把與荷蘭的外交關係降為“代辦級”。隨後荷蘭在中國壓力下，否決後續4艘潛水艇售台的計畫，北京當局在1984年同意與荷蘭恢復雙方“大使級”外交關係。

據該報道，依維也納公約，派駐國外使館館長分為三級， 包括向駐在國國家元首派遣大使及向國家元首派遣公使、以及向“外交部長”派遣的代辦。因此代辦位階低於大使和公使，為較低層級的外交代表。一些國家雙邊關係惡化、但未達斷交程度時，會召回大使，將外交關係降至代辦等級。

中央社說，中國因不滿台灣在立陶宛設立名稱含“台灣”的代表處，已在今年8月宣布召回駐立陶宛大使，而立陶宛駐中國大使米凱維切涅（Diana Mickevičienė）也在中國要求下於9月離開北京。