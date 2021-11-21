官方曬彭帥在北京川菜館用餐照 外國記者去那兒求證 答案仍撲朔迷離

中國官媒為了證實網球名將彭帥很安全，照片、影片連發，現在連彭帥“被現身”吃飯的餐廳都紅了。外媒記者為了求證，全跑去餐廳，餐廳經理對路透說，彭帥來過，還出示當天帳單；NPR記者馮哲芸則在個人推特上稱，為了解真相，今天也特別跑去該餐廳吃飯，服務人員卻說，無法確定過去2天彭帥是否來過，只說餐廳沒有影片中的包廂。自由時報今天說，各家外媒訊息不一，整件事就像羅生門。

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中國環球時報總編胡錫進在推特上PO出彭帥去餐廳吃飯影片。據自由時報今天對此報道稱，彭帥現身餐館P圖的？外媒全跑去餐廳吃飯求證。

據《路透》說，彭帥現身吃飯的川菜館經理周紅梅（Zhou Hongmei，音譯）證實，包括彭帥在內的7人來過餐廳吃飯，並補充說他們在1間包廂里吃飯，餐廳老闆也加入。周紅梅解釋，那天餐廳里像往常一樣擠滿了人，周並展示了1張列有麵條和竹筍的帳單，“他們沒有叫多少菜，我想他們主要是聊天。”

自由時報說，除了路透社外，SkyNews記者Tom Cheshire也跑去餐廳求證，他推特上寫道，“我們去過中國官媒影片所指涉的餐廳和體育館，2名工作人員告訴我們，彭帥去過那裡。除此之外，我們對她的情況一無所知。”

而NPR記者馮哲芸同樣親自去了一趟餐廳求證，結果似乎不盡相同，馮哲芸在個人推特上說，自己決定去影片中的餐廳吃晚餐，來個周日約會。他還向接待處和服務生求證彭帥是否在所說時間來此吃過飯，工作人員卻稱，無法確認彭帥在過去兩晚是否來過餐廳，有些人則強調“即使她在這裡吃飯，我也認不出她”，但這並不意味着她（彭帥）沒來過這裡，彭帥到底在哪依舊是個謎。

據該報道，不過，餐廳的服務人員堅稱，餐廳沒有私人包廂，就像據稱彭帥和他們一起吃飯的那種。馮哲芸無奈地說，因為餐廳擠滿醉醺醺的人，“我沒能好好看看”。