彭帥北京現身破綻太多？官媒3天4度曝動態引質疑

中國網球名將彭帥舉報前中共政治局常委張高麗性侵事件不斷發酵，國際呼籲釋放彭帥的聲浪越來越大，各方要求北京給出彭帥下落的同時，還對2022北京冬奧進行抵制。輿論壓力下，官媒數度釋放彭帥的照片及影片，試圖證明彭帥安全。11月21日，《環球時報》總編胡錫進再度貼出影片，稱彭帥當天上午在北京出席青少年網球賽決賽的開幕式，但仍無法平息外界的質疑。

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《環球時報》總編胡錫進21日上午在推特（Twitter）上貼出彭帥出席活動的影片，並發文稱彭帥當天上午在北京出席青少年網球賽的決賽開幕式，環球時報記者拍到了這段影片。

彭帥在影片中露出笑容，但沒有說話。這則推文下仍有許多網友提出質疑，有網友認為彭帥面露不安。還有人說，“彭帥沒手沒腳，社會性死亡了嗎？沒有社交媒體嗎？為什麼她的近況需要官媒來操心？還是彭帥地位崇高，需要官媒當其發言人？”、“反正網絡都是你們的，媒體都是你們的，你們說你們的，我們不信我們的，沒毛病”。

同一天，中網贊助商利亞德體育總經理丁力也分享了自己在開幕式上與彭帥的合照。

中國女網名將彭帥2日透過自己的新浪微博帳號，公布自己與中共政治局前常委、中國國務院前副總理張高麗不對等的不倫關係，彭帥貼文20多分鐘後就被中國全網刪除，但已在境外成為話題。

官方對此保持沉默，在面對外界質疑後，官方媒體從11月19日至21日密集發布彭帥動態，向外界傳達彭帥“安全”的訊號。

11月19日，中國環球電視網（CGTN）責任編輯沉詩偉在推特張貼4張彭帥照片，稱是彭帥的近照。

11月20日，《環球時報》總編胡錫進在推特以英文發推文張貼2段“彭帥和她的教練及友人在一家餐廳吃晚餐”的影片，還說“影片內容清楚顯示，那是於北京時間20日拍攝”。

不過，上述舉動仍無法令外界釋疑。目前包括聯合國、國際奧委會、世界女子職業網球協會（WTA）、世界職業網球協會（ATP）和球王德約科維奇（Novak Djokovic）、世界球王費德勒、西班牙網球一哥納達爾（Rafael Nadal）前球後大坂直美、美國網球明星小威廉姆斯等網壇名將紛紛發聲支持彭帥，要求北京說明彭帥當前下落。

WTA主席史蒂夫·賽門（Steve Simon）發布聲明質疑稱，他很高興看到中國官方媒體發布的彭帥似乎在北京餐館的視頻，但仍不清楚其是否人身自由、能否在沒有脅迫或外部干擾的情況下自行作出決定和採取行動。

賽門強調，僅放出這段視頻是不夠的，他仍然擔心彭帥健康和安全，擔心性侵犯的指控被封殺和置之不理，“我已明確表達應該要做什麽事，而且我們與中國的關係正處於十字路口。”