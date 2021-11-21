彭帥露面賽事 世界網協稱不足以化解疑慮

中國女網名將彭帥安危引發關注。北京中國網球公開賽的青少年賽事今天發布最新畫面，證明彭帥親自出席；不過，WTA仍認為，中方提供的證據“不足以”化解外界對彭帥狀況疑慮。

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據中央社今天報道說，彭帥11月2日在新浪微博公布她與前中共政治局常委、國務院前副總理張高麗因性侵而轉化的不倫關係後，一直未公開現身。

彭帥在消失消息19天後今天露面。據路透社消息，FILA KIDS鑽石杯青少年網球挑戰賽的微信官方帳號貼出照片，畫面可見彭帥身穿深藍色外套和白色運動褲，現身今天總決賽現場。美聯社也指出，在同一個官方帳號張貼的影片中，彭帥站在場邊向大家揮手致意，還替現場的小粉絲在大號紀念球上簽名留念。

與此同時，香港德世界體育有限公司（Global D-Sports）高階主管丁力（Ding Li，音譯）也在推特上發布彭帥出席鑽石杯的照片。據企業資訊應用程式“天眼查”，德世界的業務包括舉辦體育賽事和擔任運動員經紀。丁力告訴路透社，他與彭帥相識已久，彭帥的手機從不關機，世界女子職業網球協會（WTA）若是擔心彭帥安危，可以直接打電話與她連絡。

不過，WTA主席兼執行長賽門（Steve Simon）上周告訴時代雜誌（Time），該組織試圖透過各種管道聯絡彭帥，但一直找不到人。

丁力告訴路透社，彭帥不願接受外媒採訪，是因為賽門發了一封包含她聯繫方式的電郵給她的助理，並抄送副本給一些人，導致她之後接到很多電話。

路透社針對丁力所稱的電郵詢問WTA，亦未獲回應。

WTA昨天才因彭帥事件發表“不惜撤出中國市場”聲明，今天發言人又以電子郵件告訴路透社，儘管出現更多彭帥的照片和影片，這些證據仍然“不足夠”，無法化解該組織對彭帥狀況的疑慮。

稍早，彭帥和教練聚餐的影片曝光後，賽門表示，他“很高興”見到這些影像，但目前“仍不清楚她是否自由，且能不受脅迫或外來干預，獨自做決定和採取行動”。

由於外界質疑彭帥“被消失”的聲浪排山倒海，中國對外官媒環球時報總編輯胡錫進昨天在推特以英文發文，貼出2段“彭帥和教練及友人在餐廳吃晚餐”的影片，希望證明她安全無虞。不過，因影片對話內容刻意提到時間，真實性引發外界懷疑。

胡錫進今天也再度發文，稱彭帥在北京出席青少年網球賽的決賽開幕式，並公布環時記者拍到的相關畫面。

中央社說，針對彭帥露面的報導，美國、英國駐北京大使館並未立即回應路透社的置評請求。