中國與東盟峰會 紀念對話30年北京諾不稱霸

今年是中國-東盟建立對話關係30周年，中國國家主席習近平周一以視頻方式出席並主持紀念峰會時，正式宣布建立中國東盟全面戰略夥伴關係，並強調堅持對話不對抗、結伴不結盟。中國還許諾未來五年力爭進口1,500億美元東盟農產品。

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中國今天宣布與東盟建立全面戰略夥伴關係。據路透社今天引述中國央視新聞(CCTV)說，習近平發表講話稱，中國願進口更多東盟國家優質產品，包括在未來五年力爭從東盟進口1,500億美元農產品；並願在未來三年再向東盟提供15億美元發展援助，用於抗疫和恢復經濟。

近年來中國自東盟國家進口農產品連年增長，2020年同比增長10.3%。據中國海關總署9月中旬介紹，東盟10國近1,500種農產品、食品已可對華出口。

據習近平說，要“儘早啟動中國東盟自由貿易區3.0版建設，提升貿易和投資自由化便利化水平，拓展數字經濟、綠色經濟等新領域合作，”習近平稱，中方願啟動“中國東盟健康之盾”合作倡議：包括再向東盟國家提供1.5億劑新冠疫苗無償援助，再向東盟抗疫基金追加500萬美元，加大疫苗聯合生產和技術轉讓。

據路透社說，習近平在2013年就提出，願同東盟國家共建21世紀海上絲綢之路，攜手建設更為緊密的中國-東盟命運共同體。他在峰會上表示，中國堅決反對霸權主義和強權政治，願同周邊鄰國長期友好相處，“絕不尋求霸權，更不會以大欺小”。

東盟（東南亞國家聯盟）由文萊、柬埔寨、印尼、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、老撾10個國家組成。

不過兩位知情人士透露，東南亞國家與中國領導人的視頻峰會周一開幕，緬甸代表沒有出席。缺席的原因尚不清楚。

據中央社今天報道說，中國和許多國家和區域組織建立“夥伴關係”，不同的前綴用字遣詞，也代表雙邊關係不同的檔次。陸媒之前說，檔次最高的，是中國和俄國的“全面戰略協作夥伴關係”。而中國和歐盟（EU）2003年也建立“全面戰略夥伴關係”。此前，中國和東協在1991年開始展開對話進程，1996年成為全面對話夥伴，2003年再提升為“面向和平與繁榮的戰略夥伴關係”。