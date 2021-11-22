北京準備對網絡巨頭施加數據稅

日經新聞報道說，現在有許多現象顯示，北京政府會推動名為數據稅的進程，對儲存大部分客戶數據的互聯網公司開徵稅款。這樣的做法可能會成為中共新的剝削企業的方式。

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報導稱，阿里巴巴、騰訊等大型科技企業，都保存大量的用戶數據，在這之前，業界傳出企業出售數據與非法使用數據的做法。在今年10月份，前重慶市長黃奇帆在上海外灘金融峰會上大力提倡數據稅，要求把企業通過收集用戶數據獲取的營收進行統計，並回收20%-30%的數據稅款，而外界認為，這可能是中共政府推動新稅款種類的前頭信號。

在今年10月，中國政府發布十四五電子商務相關條例，要求進一步加緊對網絡企業的監督，這也可能會導致互聯網企業在明年面臨嚴峻的監管浪潮。

近期以來，中國的監管政策波及範圍越來越廣。本周，阿里巴巴、騰訊和百度公司被市場監督管理局判處2150萬人民幣的反壟斷罰款。在今年上旬，阿里被處以28億美金的反壟斷罰款，數額空前，隨後，騰訊、拼多多等企業也難逃被罰的命運。在面臨沉重監管壓力之際，阿里巴巴公司向下調整了今年的財報預期，並將"監管環境收緊與隱私"和"隱私數據保護法規擔憂"列為經營的不確定因素。