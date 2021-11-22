台灣藝人大S與中國富商汪小菲離婚引髮網絡議論

台灣前往中國大陸發展的藝人大S與丈夫汪小菲今天發布聯合聲明宣布離婚。消息一出，部分中國網友湧入汪小菲的微博大表祝賀；但也有網友反擊，認為這是家務事，既然兩人已經達成共識，外人不應置喙。

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本名徐熙媛的大S與丈夫汪小菲今天發布聯合聲明宣布離婚。據中央社今天報道稱，在聲明發布後，汪小菲的母親張蘭也開了直播，除了照慣例宣傳自家商品外，被網友問到有關兩人離婚的事情，以及往後孫子、孫女要跟誰在哪裡生活時，強調自己不能擅自做主，稱尊重孩子的決定。

藝人大S與丈夫汪小菲結婚10年畫下句點，今天透過律師發布聯合聲明，兩人經認真、慎重考慮，決定和平解除婚姻關係，並已辦理相關手續，未來將以父母、朋友身分共同扶養孩子。此外，也表示感謝所有人對他們的喜愛和支持。

兩人確定離婚的消息傳出後，中國的網友湧入汪小菲的個人微博留言，其中不乏不理性的言論，例如“恭喜解脫了”、“委屈了好多年”、“恭喜終於自由了”；然而，在此之外也有許多網友力挺兩人的決定，稱“人家兩個人離婚是人家的家事，大家就別爭辯了”。

該報道稱，另一方面， 2018年汪小菲與大S曾一起參加以“明星夫妻的生活”為題材的實境節目“幸福三重奏”，如今當時參與的三對夫妻中，汪小菲與大S，以及江宏傑與福原愛已離婚。有中國網友將這個過往挖了出來，除了直言這個節目“有毒”，也盼僅剩的一對夫妻陳建斌與蔣勤勤感情彌堅。

不過，和來自台灣的大S與中國大陸汪小菲以及台灣人江宏傑與日本乒乓球前冠軍福原愛婚變不同的是，稍前提及的“幸福三重奏”節目里的陳建斌與蔣勤勤，卻都是中國大陸本地藝界人士。