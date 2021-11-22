外媒：中國高超音速導彈試射包含先進操作展現最新軍事能力

據美國官員稱，中國去年夏天進行的一次高超音速導彈試射涉及一項複雜操作，在飛行過程中從該系統發射了一枚拋射物，表明該中國導彈項目的先進程度要高於之前所知。據美國參謀首長聯席會議副主席海頓日前接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）專訪時警告說，中國有朝一日將可能利用這項技術，對美國發動核武突襲，他呼籲美國應當更認真看待中國的試射。

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據華爾街日報今天報道說，中國高超音速導彈試射包含先進操作，展現最新軍事能力。而有關該高超音速導彈試射的消息今秋被報道。這次試射以及該中國導彈的先進能力顯示了中國研發先進武器的速度正超越美國。美國官員擔心，中國在建設可能針對美國位於印太地區的港口或設施的平台方面行動速度快於預期。

華爾街日報說，《金融時報》(Financial Times)周日早些時候報道了該高超音速導彈試驗中上述先進能力的最新細節，其中稱試射發生在7月份。該報稱，8月還進行了另一次高超音速導彈試射。目前尚不清楚在7月試射中發射的拋射物是一枚導彈，還是旨在迷惑導彈防禦系統的誘餌。

五角大樓官員對該高超音速導彈操作一事不予置評。但美國官員表示，這種新能力促使外界加強了對中國已經具有相當大規模的軍事建設的審視。

據中央社引述英國“金融時報”報道稱，中國今年7月份試射極音速武器時，極音速滑翔載具在接近目標時發射另一枚飛彈，讓五角大廈備感意外，認為這反映中國的技術超越美俄。

英國這家報紙引述未具名的知情人士透露，中國發射的極音速滑翔載具以5馬赫的速度飛行時，在南海上空發射飛彈。報道指出當時的試射包含一項先進技術，使極音速載具能以至少5馬赫的速度接近目標時發射飛彈，由於先前沒有任何國家展示過這種能力，讓五角大樓的科學家大感意外。

有部分專家認為，當時發射的可能是一種反制措施，用來摧毀防空系統以防極音速飛彈被擊落。

據金融時報上個月報道，中國分別於7月27日和8月13日進行極音速武器試射，引發華府對北京軍事實力提升的擔憂。中方則否認相關報導內容，稱只是例行的航天器（太空飛行器）試驗，以確認可重複使用技術。

美國參謀首長聯席會議副主席海頓（John Hyten）日前接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）專訪，透露一些中國軍隊今夏試射的細節。海頓說中國以5倍音速的速度發射一枚導彈，繞着地球飛行並丟下一個極音速滑翔載具，這一載具一路飛回中國，並對在中國的一個目標造成影響。當被問到是否擊中目標時，他表示“夠接近了”。海頓相信，中國有朝一日將可能利用這項技術，對美國發動核武突襲，他也呼籲華府應當更認真看待中國的試射。