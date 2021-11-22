李克強：中國經濟出現新的下行壓力 有評論籲放鬆監管提信心

中共中央下月中將召開經濟工作會議，為中國明年的經濟政策定調，而在政府總結今年經濟之時，國務院總理李克強已兩次在不同的專家座談會上指出，經濟出現新的下行壓力，推動經濟須「爬坡過坎」，包括緩解大宗商品價格上漲向下游中小微企業傳導的壓力。

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《星島日報》今(22日)天的社論指出，李克強的講話預示明年中國經濟的壓力不小，而在中國經濟增長率放緩，第三季只有4.9%的情況下，經濟動力問題將延伸至明年，故北京若要提振經濟動力，關鍵是要振興投資者信心和消費者信心，包括在一輪加強監管風暴後，應鼓勵相關行業健康發展，近日傳出北京考慮放鬆房企三條紅線借貸和土地拍賣規則等，都是鼓勵受監管行業再出發的先兆。 中國現時有1.5億戶以市場運作的經濟單位，其中個體工商戶逾1億，前者為7億多人提供就業，單是後者則為近3億人提供就業，難怪總理李克強本月1日考察市場監管總局並主持發展壯大市場主體工作座談會時指出，當前經濟面臨新的下行壓力，1億多市場主體是穩住經濟基本盤的底氣、韌性所在，要針對市場主體特別是中小微企業、個體工商戶的困難，制定新的組合式減稅降費政策，繼續引導金融機構向實體經濟合理讓利，破除制約市場主體發展的不合理限制，對各類所有制企業一視同仁。

到了本月18日，李克強主持經濟形勢專家和企業家座談會時強調，當前國內外形勢依然複雜嚴峻，經濟出現新的下行壓力，要在高基數上繼續保持平穩運行面臨很多挑戰，要採取針對性措施加強經濟運行調節，緩解大宗商品價格上漲向下游中小微企業傳導的壓力。李克強又說，面對挑戰，要強化「六穩」「六保」，包括「保就業、保民生、保市場主體」，增強宏觀政策的前瞻性針對性，做好跨周期調節，推動經濟爬坡過坎，保持經濟運行在合理區間和就業大局穩定。

發改委：中國物價水平總體可控

李克強在會議上開始時曾提出，今年以來，中國發展遇到疫情多地散發、嚴重洪澇災害、大宗商品價格快速上漲、電力煤炭供應一度緊張等多重挑戰，目前經濟總體已穩步恢復，可以實現今年主要目標，就業提前完成全年任務。

事隔三天，中國國家發展和改革委員會昨(21日)晚表示，中國消費品價格近期雖有上漲，但與全球其他主要經濟體物價普遍「大漲」相比，中國物價總水平將保持在合理區間，不會出現物價全面上漲的「通脹」情況，呼籲民眾「沒必要過於擔心」。