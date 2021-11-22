杜特爾特罕見當面對習近平說“厭惡”近來在南海與中國船隻的衝突 提法制解決

菲律賓總統杜特爾特周一在中國領導人習近平主持的一場區域性峰會上表示，他對最近菲律賓在南海與中國船隻發生的衝突“感到厭惡”，並表示法治是解決問題的唯一途徑。據路透社說，杜特爾特在這場東盟-中國特別峰會上表示，這不利於我們兩國之間的關係。據法新社說，杜特爾特的言論對於這位自2016年上台以來一直推動與北京改善經濟合作關係的領導人來說異常強烈。

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據法新社今天報道說，菲律賓總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)周一譴責上周二與中國在有爭議的南中國海發生的事件，而北京則呼籲 "維護 "該地區的 "穩定"。

杜特爾特在東南亞國家聯盟（東盟）和中國的會議上說："我們對最近在阿永金環礁發生的事件感到遺憾，並非常關切地看到其他類似的事態發展，"他用菲律賓對第二托馬斯環礁的稱呼來形容。杜特爾特在中國國家主席習近平主持的地區峰會上補充說："這對我們國家之間的關係和我們的夥伴關係是不利的。"

習近平則在峰會上呼籲 "共同維護南海的穩定，使其成為和平、友誼和合作之海"。習近平承諾，他的國家將永遠不會尋求霸權，當然也不會欺負那些小傢夥。

上周二，中國海警船隻向有爭議的南沙群島第二托馬斯環礁上為菲律賓軍事人員提供的船隻發射水炮，使資源豐富的南中國海的緊張局勢急劇上升。

中國幾乎聲稱擁有整個海域，該海域每年有數萬億美元的貿易通過。文萊、馬來西亞、菲律賓、台灣和越南也對該地區提出了主權要求。

據法新社，北京無視一個國際法庭在2016年做出的裁決，該裁決認為其歷史訴求沒有法律依據。馬尼拉對這一事件表示憤慨，但北京方面表示，菲律賓船隻未經許可進入其水域。

杜特爾特的言論對於這位自2016年上台以來一直推動與北京改善經濟合作關係的領導人來說異常強烈。

周五，華盛頓警告北京，根據美國和菲律賓的防務條約，武裝侵略將迫使美國作出回應。

歐盟也呼籲 "所有各方尊重南海的航行和飛越自由"。

據菲律賓國防部長德爾芬-洛倫紮納說，在中國駐菲律賓大使保證菲律賓船隻不會受到阻礙後，補給船將恢復其在第二托馬斯環礁的任務。

據該報道稱，在今天的峰會上，馬來西亞總理伊斯梅爾-薩布里-雅克布警告說，不要採取任何可能 "使局勢進一步複雜化和加劇該地區緊張局勢 "的行動。

據杜特爾特說，應該 "充分 "利用《聯合國海洋法公約》和他上任後擱置的2016年對中國的仲裁裁決來解決爭端。杜特爾特敦促中國 "繼續致力於早日實現一個有效和實質性的南海行為準則"。杜特爾特補充說：除了尊重法治，根本沒有其他辦法解決這個巨大的問題。

法新社說，中國已經控制了幾個珊瑚礁，包括2012年的斯卡伯勒珊瑚礁，位於菲律賓主島呂宋島以西240公里處。有些已經變成了中國的軍事基地，有飛機跑道和港口設施。1990年代中期，中國佔領了馬尼拉專屬經濟區內的美濟礁後，菲律賓將其一艘船停在托馬斯附近的礁石上，以宣示其對該地區的主權。菲律賓海軍陸戰隊駐紮在那裡。