環球時報威脅：立陶宛再有破壞性行動就斷交

因應立陶宛允許台灣在當地設立代表處，北京昨天宣布將兩國外交關係降至代辦等級。官媒環球時報當天放話，立陶宛若在台灣問題上有進一步破壞性行動，中國可能與它斷交。環球時報沒有說明立陶宛再有何種破壞行動，中國就斷交。此前，有中國學者稱北京為了避免擴大與歐盟關係衝擊而沒有祭出斷交懲罰。環球時報說，中國今後與西方的外交更加重視實際內容，“看淡表面和邊緣的東西必為大勢所趨”。

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據中央社今天報道說，台灣駐立陶宛台灣代表處18日掛牌成立。在連續的警告批判後，中國政府昨天宣布將兩國外交關係降至代辦等級。就此，經常針對涉外事務發表議論的官媒環球時報昨天在社評中表示，立陶宛不顧中方反對，允許以“台灣”名義開設代表處，北京宣布將兩國外交關係降為代辦級是對這種作法的明確回應，同時也是一個警告。社評說，“如果立陶宛在台灣問題上有進一步破壞性行動，中國可能與它斷交”。

社評還表示，中國過去較為重視場面上的和諧，“以後美西方議會搞事的多了”，就會自然看淡一些過去重視的事情；中國今後與西方的外交更加重視實際內容，“看淡表面和邊緣的東西必為大勢所趨”。對於台灣代表處成立後中國宣布與立陶宛的外交降級，社評說，“這等於畫了一個標準：今後哪個歐洲國家這樣干，導致的後果至少會是這樣。因為這給中國實際造成的損失很小，我們也不值當動整個台海政策”。

中央社引述香港星島日報今天消息，中國人民大學國際關係學院教授王義桅分析，北京此次將兩國外交關係降為代辦級，是中國外交史上罕見的外交事件，再嚴重就是真的斷交了。據王義桅說，這次斷然降級是讓立陶宛感到疼，“對於包括捷克、匈牙利和波蘭等歐洲小國在內的勢力也是一個震懾，警告他們不要試圖在台灣等原則問題上挑釁中國”。