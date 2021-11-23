中國今天敦促停止炒作彭帥事件

中國周二呼籲結束彭帥事件輿情，這是中國當局對中國網球球員彭帥指控一名前政權高官張高麗的罕見官方回應。此一表態由中國外交部做出，而直到現在，幾乎每天都受到提問質疑的中國外交部一般都拒絕對這一案件發表評論，說這不是一個外交問題。沒有消息表明中國官方的這一敦促，是否能夠平息國際對彭帥案真相的追問。

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據法新社今天發自北京消息說，中國周二呼籲結束彭帥事件，這是對球員指控一名前政權高官的罕見官方回應。

2014年法國網球公開賽一項冠軍彭帥指控前副總理張高麗三年前強迫她發生性關係。

直到現在，幾乎每天都受到質疑的中國外交部一般都拒絕對這一案件發表評論，說這不是一個外交問題。然而，中國外交部發言人趙立堅對自本月初以來針對中國彭帥事件的爭議作出了反應。據趙立堅說，“我認為有些人應該停止故意把這個問題變成一個敵對的問題，特別是一個政治問題。”

法新社說，趙立堅沒有說明他的言論具體針對的是誰。

國際上除了從克里斯-埃弗特到諾瓦克-德約科維奇的許多世界網球明星外，包括法國、美國和英國在內的幾個西方國家也呼籲北京方面說明彭帥的命運。消息說彭帥已經有幾個星期沒有聲音蹤跡了。

周日，彭帥這位網球冠軍終於出現在與國際奧委會主席托馬斯-巴赫的視頻會議上，視頻保證她的情況良好。

據法新社說，如果習近平主席治下的政權不對該球員的指控進行澄清，女子職業巡迴賽的保護機構WTA已經威脅要退出中國市場。

法新社說，彭帥此案在中國的媒體和社交網絡中仍然是禁忌。反對性騷擾的MeToo運動在中國處於起步階段，到目前為止還沒有指控觸及任何共產黨官員。