中國海警拍錄菲律賓補給船遭控“恐嚇與騷擾”

菲律賓海軍人員今天在南海進行運補時，中國海警派人在一旁拍照錄影，菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）指控中方此舉是“恐嚇與騷擾”。此前菲律賓總統杜特爾特在中國與東盟峰會上直接對習近平抱怨說“厭惡”菲律賓與中國船艦衝突。

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據中央社今天引述消息報道說，就南海運補被跟拍，菲律賓防長批中國恐嚇與騷擾。

資源豐富的南海在過去一周緊張情勢升高，因為菲國船隻16日運送物資給南沙群島仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）的陸戰隊員時，遭中國海警船發射水砲。這起攻擊迫使菲國船隻中止運補，菲律賓政府對此表達憤怒。

北京則稱，那些船隻未經允許就進入中國海域。

每年通過南海航道的貿易金額多達數以兆計美元。中國宣稱擁有南海幾乎全部海域的主權，文萊、馬來西亞、菲律賓、台灣、越南也主張擁有南海部分主權。

荷蘭海牙常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）2016年就裁決，中國對南海主張的歷史性權利沒有根據，但北京不理會這項裁決。

據菲律賓國防部長羅倫沙納表示，兩艘配有菲律賓海軍人員的民間船隻，今天再次嘗試前進仁愛暗沙，“在沒有任何意外事件的情況下”抵達。但羅倫沙納說，附近一艘中國海警船派出橡皮艇，艇上3人在菲律賓人員和貨物下船時進行拍照和錄影。

菲律賓國防部長羅倫沙納說：“我已向中國大使表達，我方認為這類行為是恐嚇與騷擾。”

中央社說，中國駐馬尼拉大使館未立即回應置評要求。