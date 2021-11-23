保護戰略資產 意總理德拉吉三度阻中資收購企業

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）的政府今年2月上任以來，為保護戰略資產，第三次否決中資收購意大利企業。

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深圳上市的浙江晶盛機電股份有限公司發出通告，表示該公司試圖與半導體設備廠應用材料（Applied Materials）香港公司成立合資公司，收購應用材料在意大利的螢幕印刷設備事業，但遭到意大利政府出手阻擋。

兩名政府消息人士告訴路透社，意大利內閣在11月18日的會議上作出這項決定。意大利經濟發展部長喬傑堤（Giancarlo Giorgetti）建議否決，指出這項收購可能對具有戰略性的半導體行業造成影響。

上述合資公司也打算收購應用材料在新加坡的晶圓設備事業和在中國的資產。應用材料的總部在美國。

意大利政府在2012年制訂“黃金權力”（golden powers）法案，賦予意大利政府特殊國家權力，保護“對國家利益具有重要戰略意義的資產”免於落入非歐盟成員實體。而根據一項效期至12月31日的臨時規定，“黃金權力”條款也可用來針對歐盟團體。

自2012年來，羅馬5度動用“黃金權力”以阻止意大利公司落入外國勢力手中，其中有4次涉及中資企業，而德拉吉政府上任以來已3度動用這項權力。

德拉吉上個月否決中資企業先正達集團（Syngenta）收購蔬菜種子生產商Verisem，今年4月則出手阻止中國深圳創疆投資控股公司收購米蘭一家半導體設備生產商的控股權。