彭帥事件持續發酵 美國國務院密切關注

中國女網名將彭帥自曝與高官張高麗不倫後消聲匿跡，儘管中國媒體曝光她的最新動向仍未能令外界信服。美國國務院對此密切關注並盼見她安全，也呼籲追究性侵責任。

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美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）23日在媒體簡報被問及此事時表示，美國密切關注彭帥的情況，美國與全球各地同樣關切彭帥動向，也都期望見到她安全。

他還說，美國持續支持個人自由發言並追究性侵責任，也相信世界任何地方的任何這類報告都應調查。尤其是中國“對批評採取零容忍態度，以及試圖讓發聲者緘默的紀錄”。

人權觀察中國研究員王亞秋女士表示："國際奧委會現在在中國政府的強迫失蹤、脅迫和宣傳機器中發揮着積極作用。”

彭帥本月初在社群媒體上指控前中國國務院副總理張高麗曾對她性侵。中國的網路審查員刪除這篇文章後，彭帥就此下落不明，國際高度關注她的安危，杯葛明年舉行的北京冬季奧運的聲浪也不斷升高。

19日晚間開始一連數天，中國官方媒體突然在推特（Twitter）發布彭帥的照片與影片，顯示彭帥人在北京，安危似乎太平無事。

21日彭帥和國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）視頻通話。根據國際奧會聲明，彭帥在通話時強調她“安全無恙”，希望此時此刻各方“尊重她的隱私”。國際奧會此舉不僅未化解外界對彭帥自由的擔憂，也讓國際奧會備受抨擊。

美國聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）23日聲明表示，國際奧會接受中共宣傳人員言詞的字面意思令人不安，國際奧會也從故意無知（willfully ignorant）變成中國共產黨對彭帥虐待（mistreatment）的積極參與者。顯然，相較於保護運動員福祉，國際奧會更在意的是與中共的財務關係。