德語媒體對中國網球名將彭帥的下落繼續表示關注和質疑。

廣告 繼續瀏覽後續

德國《商報》周二就國際奧委會主席巴赫和彭帥之間的視頻對話表示，國際奧委會只需要 30 分鐘的視頻通話就可以說服自己，這位失蹤數周的中國網球球員狀況很好。考慮到這位明星運動員失蹤案存在許多不一致之處，而且中國政府以迫使中國公民發表某些言論而聞名，這令人驚訝。國際奧委會運動員委員會主席泰爾霍和巴赫僅憑30分鐘的談話，就成為彭帥狀態極佳的關鍵見證人，這是一個醜聞。 國際奧委會正在讓自己成為北京的幫手。

柏林《每日鏡報》也有類似的看法。該報表示：彭帥指責共產黨政治家張高麗強迫她發生性關係。指責發表後，這位運動員消失了數周。當一位損害了政客的著名女運動員失蹤，然後又宣布一切都很好，為了她的隱私，最好不要去打擾她 — 人們怎麼能夠輕易地就相信這一切？巴赫要麼太天真——要麼不在乎。兩者都讓他不配擔任國際奧委會主席。

北京要求停止炒作彭帥事件後，《新蘇黎世報》的反應是：彭帥的下落仍然存疑。中國的名人失蹤案已有多起。當他們數月或數年後重新出現時，他們沒說太多關於他們神秘離開的事情。比如，馬雲三個月後帶着短視頻回來了，他看起來很呆板，沒有感情。陳秋實十八個月沒在YouTube直播上露面後，看上去很憔悴。他說，有很多事情他不能說。範冰冰失蹤三個月後現身，承認知道羞恥並請求原諒。 她寫道：“沒有黨和國家的好政治，沒有群眾的愛，就沒有範冰冰。”中國的“失蹤”是有系統和法律依據的。人權組織說這是國家有組織的綁架。一種屬於黨組織的私人警察可以在不管法律或不必通知家人的情況下將一個人秘密拘留六個月。 這些人會被帶到哪裡，各各不一。他們可能在家中、酒店、政府公寓或監獄中的單獨隔音牢房中受到監控。