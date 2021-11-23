歐盟今再敦促中國釋放張展

公民記者張展，因報道武漢疫情而被拘捕，12月28日，張展案在上海開庭。

歐盟周二呼籲中國立即釋放並治療因拍攝世界上第一個遭受新冠肺炎病毒疫情襲擊的城市武漢的隔離情況而被判刑監禁的中國記者張展。歐盟外交部長何塞普-博雷爾(Josep Borrell)的發言人納比拉-馬斯拉里(Nabila Massrali)說：“歐盟周二的呼籲是在就張展的情況多次向中國當局提出要求後提出的，但至今沒有得到答覆。”

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據法新社說，38歲的公民記者張展在2020年底因 "尋釁滋事"罪被判處4年監禁後正在絕食，這一指控在中國經常用於對付政治反對派。她的哥哥張菊本月早些時候警告說張展已經嚴重憔悴，"可能活不了多久了"。

據歐盟外交高級代表何塞普-博雷爾(Josep Borrell)的發言人納比拉-馬斯拉里(Nabila Massrali)周二說，“張展的健康狀況正在迅速惡化，而她仍然在監獄中。” 納比拉-馬斯拉里說：“此外，張展還患有嚴重的營養不良症。”

據歐盟外交部長何塞普-博雷爾(Josep Borrell)的發言人納比拉-馬斯拉里(Nabila Massrali)說，歐盟敦促中國採取一切必要措施，確保張展作為緊急案例得到充分的治療，並確保張展能夠接觸到她所選擇的家庭成員和律師，"歐盟外交部長何塞普-博雷爾(Josep Borrell)的發言人納比拉-馬斯拉里(Nabila Massrali)在聲明中說，“歐盟呼籲中國尊重其國際人權義務，立即無條件釋放張展。”

據馬斯拉里說，這位前上海律師於2020年5月15日被拘留，並於2020年12月28日因報道中國中部武漢的新冠病毒大流行病而被判處四年監禁。

法新社說，2020年2月，在這個擁有1100萬居民的大都市被隔離的幾天後，張展前往武漢報道那裡的情況。張展拍攝的病人躺在擁擠的醫院走廊里的鏡頭，讓人們罕見地看到了受冠狀病毒困擾的中國城市的衛生狀況。

歐盟外交部長何塞普-博雷爾(Josep Borrell)的發言人納比拉-馬斯拉里(Nabila Massrali)說：“歐盟周二的呼籲是在就張展的情況多次向中國當局提出要求後提出的，但至今沒有得到答覆。”