美國導彈驅逐艦今天穿過台灣海峽

美國“米利厄斯”號導彈驅逐艦周二過航台灣海峽，美國軍方稱這是例行活動的一部份。中國官方沒有在第一時間回應，稍後由中國人民解放軍東部戰區新聞發言人提出批評，並且報告，東部戰區組織海空兵力全程抵近跟監警戒。一般認為，中國稍後還將由國防部或外事機構提出批評抗議。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道說，美國一艘軍艦周二再度航行通過台灣海峽，美國軍方稱這是例行活動的一部份。據美國海軍指出，阿利·勃克級導彈驅逐艦米利厄斯號(Milius)依國際法例行通過台灣海峽國際水域。

美國海軍指出，米利厄斯號穿越台灣海峽，展現美國對自由開放印太地區的承諾，美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

針對美國“米利厄斯”號導彈驅逐艦周二過航台灣海峽，中國軍隊東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程抵近跟監警戒；將採取一切必要措施，堅決反制一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

據該發言人說，“美方此舉製造安全風險，破壞地區穩定。”

美國一艘軍艦周二再度航行通過台灣海峽，美國軍方稱這是例行活動的一部份；展現美國對自由開放印太地區的承諾，美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。據該報道稱，中美元首上周二進行了逾3小時的首次視頻會晤。對於日漸緊張的台海局勢，習近平指出，“這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚”。美國總統拜登表示，美國政府的台灣政策沒有改變，美國不鼓勵台灣獨立。