華爾街日報：中國加大力度發展從高超聲速導彈投放武器的能力

中國加大力度發展從高超聲速導彈投放武器的能力。目前還沒有其他國家展示出有能力從高超聲速滑翔飛行器發射拋射物，這表明中國今夏進行的早期試驗是一項旨在給美國導彈防禦系統製造新威脅計畫的一部分。據該報說，美國軍方官員承認，美國的高超音速武器開發計畫落後於中國。過去五年，美國進行了九次高超聲速武器試驗，而中國試驗了數百次。

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據華爾街日報今天報道說，中國正拓展其開發可由高超聲速導彈投放的武器的能力，這意味着今夏的一次試驗是一項旨在給美國導彈防禦系統製造新威脅計畫的組成部分。那次試驗讓美國軍方官員對中國的技術成就感到驚訝。

受政府控制的中國航空工業空氣動力研究院(AVIC Aerodynamics Research Institute)表示，一個能夠模擬高超聲速導彈所面臨的速度和高溫的新風洞已準備就緒。該研究院在周日的一份新聞稿中表示，這個新風洞的作用包括滿足高超聲速飛行器的“武器分離和投放”試驗需求。

高超聲速滑翔飛行器是一種機動式彈頭，被置於遠程導彈的頂端，一經投放，就會以不可預測的路徑向目標滑翔，使其難以被攔截。美國官員表示，在7月份的一次試驗中，中國發射的一枚導彈先是在近地軌道繞地球飛行，然後投放了這種滑翔飛行器。他們表示，該滑翔飛行器繼而單獨發射了它自己的一枚拋射物。這是一項突破物理學界限的壯舉。

尚沒有其他國家展現出有能力從高超聲速滑翔器上發射拋射物。導彈專家稱，這樣發射具有巨大的技術挑戰，因為發射是在滑翔器以大約五倍聲速飛行時進行，意味着拋射物立即要承受極高的壓力和溫度。

據該報道說，上述拋射物的確切用途尚不清楚。如果從飛行中的滑翔器上發射的是導彈，可能使它們更難防禦。使用此類拋射物的目的可能包括髮射假目標迷惑導彈防禦系統，或發射一枚導彈以摧毀一個次要目標。

曾在蒙特雷國際研究學院(Middlebury Institute of International Studies)工作的導彈技術專家Melissa Hanham稱：“在有數據公布之前，情況仍然非常難以捉摸。”

美軍官員承認，美國的高超聲速武器開發項目落後於中國。據不久前還擔任美國參謀長聯席會議副主席的空軍上將John Hyten稱，過去五年，美國進行了九次高超聲速武器試驗，而中國試驗了數百次。

中國已擁有數以百計可攜帶核彈頭的彈道導彈，這些導彈可進入太空，並以比高超聲速滑翔飛行器更快的速度落回地面。其中包括可以向不同目標發射多達12枚彈頭的導彈，這可能會擊垮美國的防禦系統。軍事分析人士表示，中國政府的目標似乎是研發新武器和運載方式，以確保自身保持優勢。

卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment for International Peace)駐北京的核武專家趙通說，他認為中國擔心的是美國導彈防禦系統的未來，包括可能的天基攔截系統。據美國官員稱，中國在8月份進行了另一次高超聲速導彈試射。分析人士稱，此次夏季試射的目的之一可能是發展從南部地區威脅美國的能力，避開美國的大部分導彈防禦系統，而美國導彈防禦系統的定位是反擊從北極上空發射的導彈攻擊。

華爾街日報說，中國正加緊完善從高超聲速滑翔器上發射導彈的能力，這可能會加大美國的壓力，以更快速地加強其導彈防禦系統。拜登政府定於明年初發布美國導彈防禦政策的更新版本，同時發布新的國防政策。五角大樓上周五表示，美國導彈防禦局(Missile Defense Agency)已經向雷神技術、洛克希德-馬丁公司和諾斯洛普格拉曼公司授予合同，以開發在高超聲速滑翔器下降過程中將其摧毀的系統原型。而且，亞太地區的軍事領導人表示，增加新的導彈防禦系統是他們的首要任務之一。