法國宣布加強疫苗防疫措施排除再度封鎖

面對在歐洲爆發的新一波疫情，法國周四宣布加強疫苗防疫措施，但排除再度封鎖或實施宵禁；法國衛生部長韋蘭稱，法國有足夠的疫苗儲備。德國周四宣布，新增確診和死亡病例均破紀錄，累計新冠死亡人數破10萬人。

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法國衛生部長韋蘭周四宣布，法國累計新冠死亡118,000例。韋蘭周四宣布，為應對新一波新冠疫情，本周末起將開放所有成年人接種疫苗追加劑。周六起，所有第二劑疫苗接種滿5個月的成年人都可以接種疫苗加強劑，明年一月起接種疫苗追加劑才能使健康通行證繼續有效。韋蘭周四接受媒體訪問時表示，法國有足夠的疫苗儲備。韋蘭並稱，目前階段“不會實施封鎖和宵禁”。韋蘭並表示，法國正在經歷的第5波疫情，比今年夏天的前一波疫情"更猛烈且更持久"，他說："我們可以在不動用最強力限制性措施情況下度過這波疫情"。

韋蘭並宣布，本周五起凡是進入密閉公共空間，包括持有健康通行證才能進入的場所，都恢復必須戴口罩的規定。而各地方政府也有權規定部分戶外活動須戴口罩，例如聖誕市集等。

德國周四宣布，新增確診和死亡病例均破紀錄，累計新冠死亡破10萬例。準備接替總理默克爾政權的新政府宣布，採取籌組危機應對委員會等政策控制疫情。

德國看守總理默克爾周四表示，必須採取更嚴格措施，抑制急劇惡化的新冠疫情。默克爾警告，德國目前的疫情形勢十分緊張，新增確診仍處於持續增長之中，醫院的負擔已接近極限。她說必須每天密切關注形勢發展，默克爾並表示，支持有望成為繼任人的朔爾茨提出成立危機委員會計畫。

社民黨領袖朔爾茨表示，希望在聯邦與各州之間建立一個常設的危機小組，協助總理府更好應對疫情，他並承諾推進疫苗接種，支持強制特殊群體接種新冠疫苗，包括護老院護理人員。