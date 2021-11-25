立陶宛因強化與台灣關係而遭到中國一再威迫，法國外交部周四在例行記者會應詢表示，會員國間的團結是基本原則，法國和歐盟全力支持立陶宛，並將強化歐盟反脅迫措施。另據立陶宛媒體稱，立陶宛體育部長表態不出席北京冬奧。

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據中央社報道，立陶宛是歐盟最小國家之一，但不畏中國的威脅及施壓，允許台灣以"台灣"名義在立陶宛首都維爾紐斯設立代表處。此後中國宣布將與立陶宛關係降為"代辦級"，並多次在官媒中威脅立陶宛，表示將讓他"付出代價"。

法國外交部在周四例行記者會中，有記者針對立陶宛與中國近日外交紛爭進行提問："維爾紐斯決定加強與台灣關係後，遭到北京降級外交關係。你們希望看到歐洲做出何種反應，以協助立陶宛對抗中國的施壓？"

對此，法國外交部回覆："會員國間的團結是歐盟的基本原則，針對任何會員國的傷害都將傷害歐盟本身。我們和歐洲夥伴，齊聲表達對立陶宛的全力支持。歐盟正全面動員，以強化打擊不道德或脅迫行徑的措施。"

消息稱，法國外交部所指的措施，為歐盟委員會目前正在協商的"反脅迫措施"，目的是打造新司法架構以阻止和對抗非歐盟國家的脅迫行徑，以使歐盟可以向不適當干涉歐盟或其會員國政策決定的非歐盟國，祭出貿易、投資或限制措施。

中央社並援引立陶宛媒體15min周四報導，教育、科學暨體育部長舒格日迪尼聶已表態不會出席即將於明年2月在北京舉行的2022冬季奧運。

根據報導，舒格日迪尼聶（Jurgita Šiugždinienė）說，據她所知，其他官員目前也不計畫出席北京冬奧。

包括外交委員會主席帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）等共17名絕大多數隸屬執政聯盟的立陶宛國會議員上周發布聯名信，呼籲總統、政府官員、所有政治人物、立陶宛奧林匹克委員會及運動員集體抵制北京冬奧，不要派遣任何官方代表團。

議員指出，國際重要運動賽事不應在集權國家舉行、為集權體制"洗白"；體育不應成為政治宣傳工具。

不過，立陶宛奧林匹克委員會周二發布聲明，表態不支持抵制北京冬奧。聲明提到，為政治因素要求運動員放棄難得的重要國際賽事，對他們不公平。

立陶宛奧委會強調，奧運屬於全世界，而不是主辦國。此外，國際奧委會一向遵循"政治中立"原則。