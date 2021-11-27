法國外長的批評言論刺激北京，這是觀點周刊網站文章的標題，文章介紹說，法國外長勒德里昂日前接受法國世界報採訪時將中國在非洲的行為稱為是“掠奪者”的行為，引發北京的強烈反彈。在尤其是正值中非正在塞內加爾召開第八屆中非合作論壇部長級會議之際。

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勒德里昂在訪談中還表示，非洲出現的新的現象，就是越來越多的非洲國家開始對中國感到失望，雖然他們確實能夠享受到中方修建的基礎設施，但是，這是設施使非洲國家受制於中國，使他們越來越負債纍纍。中國外交部發言人趙立堅周四在記者會上譴責法國外長的上述言論違背事實。趙立堅說，中國企業在非洲修建以及翻修了一萬多公里的鐵路和十萬多公里的公路。他說，非洲人最有資格對中非合作作出評論。

觀點周刊文章評論說，在最近二十年內，中國對非洲的投資從2000年的一百億增加至2019年的兩千億美元，中國已經成為非洲的第一大投資國，也是非洲的第一大債權國，中國擁有非洲將近20%的債務。

當中國將美國消失得無影無蹤時……

這是觀察家網站文章的標題，文章指出，最近披露的有關中國最新軍事武器的信息使我們不得不用新的目光來審視中美之間的戰略競爭，這就是為什麼美國軍隊的最高指揮馬克米勒將軍認為有必要強調我們當今正面對着前所未有的世界地緣戰略實力的大轉移。

上述所指的最新軍事信息首先是10月19日金融時報所披露的中國軍方在三個月前進行的超高音速導彈試射，超高音速導彈的速度是音速的五倍以上，而且可以遠距離超控，這一試射的成功使美國幾年前在阿拉斯加部署的導彈攔截系統完全實效，這一系統的部署是為了攔截可能發自伊朗，中國，朝鮮以及俄羅斯的導彈。之所以部署在阿拉斯加是為了攔截可能通過北極軌道進入美國的導彈，而新研製的超高音速導彈則完全可以通過南極的軌道。再加上，倘若，超高音速導彈被裝上核彈頭的話，那麼，它的殺傷力更是可想而知。這就是為什麼美國國防部會如此陷入恐慌。

其次，美國國防部11月3日發表了對中國軍備的十年預估報告，報告認為中國軍隊在2030年之前很可能將擁有一千個核彈頭，而之前美國軍方的評估數字僅為兩百個彈頭。當然，儘管在核彈頭的數量上美國遠遠領先於中國，美國目前已經擁有超過三千多個核彈頭，然而，由於美國目前尚不掌握超高音速導彈技術，因此，美方不得不對中國刮目相看，中方的攻擊能力不僅會威懾日本，韓國等亞洲國家，而且也會使歐洲處於他的超高音速核彈的射程至內，歐洲除了法國擁有射程可抵達中國的核彈之外，無一可敵中國。中國也因此很可能實行一些他夢寐以求的軍事活動，比如說，侵佔台灣。

文章最後評論說，11月15日在拜登與習近平的視頻峰會上，雙方達成一致將展開安全對話，專家期待中美或將啟動上個世紀中蘇之間的裁軍對話，不過，也有專家懷疑中方會放棄正在進行中的軍備建設。

就在世界各地新冠疫情再度進行新高超之際，天主教的十字架報採集了一位在浙江大學因疫情而被關在校園的一位不願意披露姓名的老師的證詞，據介紹，由於一位從上海返回的老師被確認感染新冠病毒，整個大學的老師與學生被禁止回家，他們已經被逐個測試了一次，倘若第二次測試呈陰性，他們或許會被准許回家。他向記者表示，在中國沒有任何人有勇氣反抗，這就是中國的現狀。

除了一上有關中國的報道與評論之外，新冠疫情，即將於下周二被送入先賢祠的法國歌星約瑟夫貝克的介紹是法國各報的焦點內容。