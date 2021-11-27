立陶宛國會議員團周日抵台訪問

立陶宛議會友台小組主席馬爾德基斯將率團訪問台灣，他透過社交平台Instagram限動貼出華航飛機照，另兩位立陶宛國會議員也跟進發文，透露自己在德國法蘭克福。立陶宛訪問團預計周日上午抵台。

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中央社報道，台灣外交部日前發布新聞稿指出，馬爾德基斯（Matas Maldeikis）將在12月2至3日訪問台灣，出席2021年開放國會論壇，屆時將有部分同僚及拉脫維亞和愛沙尼亞議員同行。波羅的海三國議員共有10人訪台。

除了馬爾德基斯外，立陶宛議會議員馬提約沙帝斯（Marius Matijošaitis）周六也刊出機艙照片，並表示"出訪行程開始。法蘭克福到台北，13小時航程"，立陶宛議會議員薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）也刊出自己在飛機上的自拍照。

台灣外交部與立法院、美國國際民主協會（NDI）及台灣亞洲交流基金會（TAEF）訂於12月2日至3日在台北合辦2021年開放國會論壇，主題為"後疫情時代之開放國會：韌性之全球案例以及2022年後之規畫"。

消息稱，除了參加論壇活動，立陶宛訪問團也將晉見台灣總統蔡英文，拜會立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌，並接受外交部長吳釗燮款宴；並將拜會國發會、經濟部、科技部等部會。