英國2022舉辦宗教自由峰會 共同應對宗教迫害

英國明年7月5、6日將於倫敦舉行世界宗教自由峰會，邀請各國政府代表及宗教信仰領袖與會，關注宗教迫害等議題。英國外交部今年度"人權與民主報告"再次將中國列為"人權狀況惡化國家"。

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中央社援引英國外交部表示，英國外交大臣特拉斯視促進宗教和信仰自由為英國對外政策重要一環。一如此前在美國與波蘭舉行的宗教自由峰會，明年的倫敦峰會也有助國際社會集體應對信仰迫害。此外，英國致力在全球打造"自由網絡"（a network of liberty），峰會將扮演重要角色。

特拉斯表示，作為今年七國集團（G7）峰會主辦國，英國為捍衛、促進宗教信仰自由儘力，明年則將更進一步，召集全球夥伴商議集體行動方針。

今年5月，Ｇ7外長會議公報首度納入宗教信仰自由相關內容。

去年2月，以美國為首的27個國家宣布成立"國際宗教自由聯盟"（International Religious Freedom or Belief Alliance），英國是其中一個創始成員國。聯盟目前有33個成員，尚未有亞洲國家加入。

英國外交部每年發布"人權與民主報告"（Human Rights and Democracy Report），宗教信仰自由是重要評估指標，今年再度將中國列為"人權狀況惡化國家"，指出新疆、香港和西藏的人權問題嚴峻，外國記者在中國遭騷擾。中國駐英大使館24日對此表達強烈不滿，宣稱英方"干涉中國內政"、"污衊抹黑"。

"國際宗教自由聯盟"7月13至15日舉行2021峰會。台灣駐美代表蕭美琴應邀出席其中一場會議"台灣：宗教自由領導之聲"。

據路透社此前報道，英國首相約翰遜正在考慮對明年在北京舉行的冬奧會進行外交抵制，以抗議中國的人權記錄。

該報稱，政府正在進行“積極討論”，據說英國外交大臣特拉斯贊成抵制。

據泰晤士報報導，方案之一是英國部長將不參加冬奧會，但英國駐中國大使會參加。

報導稱，五名保守黨政客致信約翰遜，敦促他禁止英國任何官方外交代表出席2月份的北京冬奧會。