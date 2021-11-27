英、德、意大利等首現變異病毒Omicron確診病例 約翰遜宣布新防疫舉措

英國首相約翰遜周六宣布防疫新措施，要求所有入境人士接受病毒檢測，以阻止新的新冠病毒變異株“奧密克戎（Omicron）在英國傳播。英、德、意大利等國分別發現變異病毒Omicron確診病例。

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法新社消息，約翰遜周六在新聞發布會上表示：“將要求所有進入英國的人，在抵達後的二天內，接受病毒核酸檢測，並自我隔離直至獲得檢驗陰性結果。

約翰遜並表示，與“奧密克戎”病毒變異株疑似病例接觸的人必須自我隔離10天，政府也將收緊戴口罩的規定。進入商店及搭乘公共交通工具將強制戴口罩。

約翰遜並強調，現在到了擴大接種新冠疫苗加強劑的時候。

英國周六證實，境內出現2起新冠病毒最新變異株Omicron病例，2名相關染疫者都是由非洲南部入境英國。英國已經宣布擴大對這一地區遊客的入境限制。

英國確診兩例Ormicron新冠變種病毒，兩名患者分別在切姆斯福德和諾丁漢，互相有關聯，都與曾經前往非洲南部有關。兩人正與家人一起自我隔離。

英國周六通報，新增確診3萬9567例，新增死亡131例。

另外，德國和意大利分別發現Omicron新變種新冠病毒確診病例。

德國巴伐利亞州衛生部公布兩起病例。兩名患者本月24日在德國將南非指定為病毒變異地區前，自南非抵達慕尼黑機場進入德國，他們正接受隔離。

德國周六新增確診6萬7125例，疫情爆發以來，累計超過10萬人死亡，全國大約有68%人口完成接種新冠疫苗，10%的人已接受加強劑注射。

意大利宣布，也發現了一例Omicron變種病毒確診病例。這起病例在米蘭市發現，意大利國家衛生研究所表示，患者從莫桑比克抵達。

荷蘭衛生部門周六表示，在61名從南非抵達荷蘭的確診感染者中，"有可能"存在Omicron變種病毒感染病例。

另外，捷克出現疑似病例，衛生當局正檢視一名到過納米比亞人士的情況。

香港已2人確診 港府禁非洲8國人入境

而香港出現亞洲首2例Omicron確診病例。香港政府宣布全球最嚴的防疫措施，周六零時起，禁止21天內曾在南非、納米比亞、萊索托等非洲南部8國逗留的非香港居民入境。

據稱，全球目前已有近百人確診感染Omicron變種病毒，感染人口主要集中在南非。香港政府專家顧問、中文大學呼吸系講座教授許樹昌表示，該變種病毒有超過30個基因突變數量，比以往更高，攻擊力可能會更強一些，有可能減低疫苗的功效，情況令人擔心。